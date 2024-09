30.09.2024 07:00 759 Keine Gnade bei "Bares für Rares": Moderator Horst Lichter wirft Geschwister raus!

Nicht immer wartet bei "Bares für Rares" das große Geld. Manchmal endet der Auftritt in der ZDF-Show auch mit einer bösen Enttäuschung. So wie in diesem Fall!

Von Frederick Rook

Köln - Nicht immer wartet bei "Bares für Rares" das ganz große Geld. Manchmal endet der Auftritt in der ZDF-Trödelshow auch mit einer bösen Enttäuschung. So wie in diesem Fall! Die Geschwister Pia Steffes und Marion Garitz (r.) bieten bei "Bares für Rares" eine Drehorgel zum Verkauf an. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares Als Pia Steffes und Marion Garitz das TV-Studio im Pulheimer Walzwerk bei Köln betreten, sind sie felsenfest davon überzeugt, die spätere Heimreise mit prall gefüllten Geldbörsen anzutreten. Die großen Hoffnungen der beiden Schwestern ruhen dabei auf einer alten Orgel. Im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (62) verrät das Duo, dass es sich dabei um ein Erbstück ihrer Eltern handelt. "Das gute Stück kam früher unter anderem auf Karnevalssitzungen zum Einsatz", erklärt Steffes, was dem passionierten Schnauzbartträger auf der anderen Seite der Theke immerhin ein freudiges "Alaaf" entlockt. Bares für Rares "So eine Sch****": Geschockte "Bares für Rares"-Kandidatin fliegt aus der Show Sonderlich euphorisch wirkt Lichter beim Anblick des Musikinstruments aber nicht. Experte Detlev Kümmel teilt die Zweifel. "Das hier ist moderne Massenware!", so das ebenso schnelle wie vernichtende Urteil des 56-Jährigen. Prompt neigen sich die Mundwinkel der Damen gen Süden. "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter kennt bei Massenware keine Gnade Experte Detlev Kümmel (56) entlarvt die vermeintliche Rarität als moderne Massenware. © ZDF / Frank Hempel Mit einer Antiquität hat das Mitbringsel also ungefähr so viel zu tun, wie der 1. FC Köln mit dem Gewinn der Deutschen Fußball-Meisterschaft. Ist der Auftritt in der Trödelshow damit vorbei oder dürfen Pia und Marion ihr vermeintliches Schätzchen trotzdem verkaufen? Der Gastgeber kennt an diesem Tag jedoch keine Gnade. "Kinder, da kann ich euch keine Händlerkarte für geben", stellt Lichter mit ernster Miene klar. Die Enttäuschung steht den beiden Frauen ins Gesicht geschrieben. Mit dieser Entwicklung haben sie nicht gerechnet. Allerdings hält sich der 62-jährige Moderator bei seiner rigorosen Entscheidung nur an das Regelwerk der Sendung. "Ich bin sicher, ihr werdet eure Orgel auf anderem Wege los", gibt er seinen bedröppelten Gästen zum Abschied noch mit auf den Weg. Dann hat das Debakel endlich ein Ende! Bares für Rares Eklat bei "Bares für Rares": Wütender Händler stürmt aus TV-Studio! "Bares für Rares" läuft von montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares