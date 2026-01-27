Schock für Horst Lichter! "Bares für Rares"-Moderator kann Preisvorstellung nicht fassen
Köln - Eine Uhr soll bei "Bares für Rares" den Eigentümer wechseln. Das Modell ist auch eine beliebte Wertanlage, dennoch sorgt die Preisvorstellung des Verkäufers bei Moderator Horst Lichter (64) für einen Schock!
Franz Spiess (69) ist aus Berlin ins Pulheimer Walzwerk gereist, um die Armbanduhr, die seit Jahren in einem Etui in der Schublade liege, loszuwerden. "Ich finde sie zu schade, um sie zu tragen", erklärt der Gastwirt aus der Hauptstadt.
Den Zeitmesser habe er vor 50 Jahren von einem Kollegen erstanden, der Geld gebraucht habe.
"Wir haben hier eine wunderschöne Heuer Autavia", stellt Experte Sven Deutschmanek (49) bei der Betrachtung fest.
Die Uhr habe ein Handaufzugswerk und sei Ende der 60er-Jahre auf den Markt gekommen. Hergestellt worden sei die Armbanduhr von einer Firma aus der Schweiz, die heute als Tag Heuer bekannt sei. Doch das Unternehmen gebe es erst seit 1985.
Zudem sei der Zeitmesser perfekt generalüberholt worden. Unter anderem habe man den Zeiger und das Glas ersetzt.
"Bares für Rares": Zähe Verhandlungen im Händlerraum
Wie der 49-jährige Sachverständige weiß, sei die Uhr "megabeliebt" und eine ideale Wertanlage.
Doch schlägt sich das auch in der Expertise nieder? "Unter fünfstellig gebe ich sie nicht her", macht der 69-jährige Verkäufer klar.
"Das sind ja 10.000 Euro", hakt der schockierte Entertainer Lichter nach. Aber auch der Experte geht davon aus, dass die Uhr in diesem Rahmen verkauft werden könne. "Bei mir ist die Spanne etwas größer, zwischen 8000 und 11.000 Euro."
Auch wenn die Uhr im Händlerraum aufgrund ihres guten Zustandes beeindruckt, halten sich die hohen Gebote in Grenzen. Immerhin ist Julian Schmitz-Avila (39) bereit, 3000 Euro für die Armbanduhr auf den Tisch zu legen.
Während sein Kollege Christian Vechtel (51) das für einen guten Preis hält, ist der Besitzer da ganz anderer Meinung und verrät den Händlern den Schätzpreis. "6000 müssen es schon sein", macht der Berliner klar.
Es dauert zwar ein wenig, doch nach zähen Verhandlungen stimmt der 39-jährige Händler zu.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
