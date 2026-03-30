Kurioses Objekt bei "Bares für Rares": Lichter verschlägt es die Sprache, Besitzerin geht mit viel Geld nach Hause
Köln - Dieses Objekt verschlägt Moderator Horst Lichter (64) bei "Bares für Rares" die Sprache! Doch es handelt sich tatsächlich um eine Rarität. Ganz zur Freude der Besitzerin, die mit viel Geld nach Hause geht.
Monika Schischek aus München hat nämlich ein Gebiss mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gebracht.
"Das hat eigentlich nur immer irgendwo gelegen, und niemand braucht es mehr", verrät die ehemalige Kioskbesitzerin über das Erbstück, welches sie einst von ihrem Großvater bekommen habe.
"Ich bin ein bisschen sprachlos", erklärt hingegen der frühere TV-Koch Lichter.
Im Gegensatz zum 64-Jährigen ist Experte Colmar Schulte-Goltz (52) ganz angetan von dem Gebiss. "Das ist eine absolute Rarität! Ich bin begeistert!", posaunt er raus.
Es handele sich um verschiedene Modelle für Zahnersatz: Brücken, Goldzähne und Kronen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Lehrmittelsammlung gedient hätten, wie der Sachverständige weiß.
Leider seien die Zähne aber nicht aus echtem Gold, sondern nur vergoldet.
"Bares für Rares": Verkäuferin hat bescheidenen Wunschpreis für ihre Zähne
Die ehemalige Kioskbesitzerin aus München hat einen bescheidenen Wunschpreis. Monika möchte gerade einmal 50 Euro für das Gebiss haben.
Doch als sie die Expertise des Sachverständigen hört, ist sie baff. Denn der 52-jährige Experte gehe davon aus, dass man 450 bis 600 Euro bekommen könne.
Im Händlerraum will Walter "Waldi" Lehnertz (59) wissen, ob die Zähne "von Meissen" stammen, während Fabian Kahl (34) das Modell "cool" findet.
Das erste Gebot macht aber Wolfgang Pauritsch (54), der bereit ist, 30 Euro zu zahlen. Das Gebiss scheint aber auch bei allen anderen Anklang zu finden, denn alle Händler steigen ins Bietergefecht mit ein.
Erst als Susanne Steiger (43) 260 Euro bietet, ist keiner der Protagonisten bereit, noch etwas draufzulegen. Und so erhält sie voller Freude den Zuschlag, denn sie möchte das Modell einem befreundeten Zahnarzt schenken.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares