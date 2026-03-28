Mit einem Haufen Geld nach Hause: "Bares für Rares"-Händler verzweifeln an eiskalter Verkäuferin
Köln - Ein altes Tretauto verdreht den Händlern bei "Bares für Rares" die Köpfe. Doch die Preisverhandlungen mit der eiskalten Verkäuferin gestalten sich schwierig.
Mitgebracht in die ZDF-Trödelshow hat die Rarität Julia Brinkmann (26) aus Kamen im östlichen Ruhrgebiet.
Sie habe das Gefährt, welches Jahrelang auf dem Dachboden gestanden habe, einst von ihrem Großvater geschenkt bekommen.
"Der bezahlte damals 35 Reichsmark dafür", verrät die Besitzerin gegenüber Moderator Horst Lichter (64).
Experte Sven Deutschmanek (49) gerät bei der Begutachtung des Tretautos ins Schwärmen. "Die Farbe ist original", so der Sachverständige, der natürlich mehr über das Gefährt weiß.
Denn das Tretauto sei im Auftrag der Firma DKW entstanden. Die Abkürzung stehe für Dampf Kraft Wagen, wie der 49-Jährige verrät.
Das Unternehmen habe seit den 20er Jahren Autos und als Werbemittel auch Spielzeugvarianten für Kinder gebaut. Das mitgebrachte Modell sei um 1929 gebaut und sei komplett aus Blech gebaut worden. "Für solche Sachen gibt es Sammler", weiß Deutschmanek.
"Bares für Rares"-Händler zeigen großes Interesse am Tretauto
Die Verkäuferin aus Nordrhein-Westfalen würde sich mit 800 bis 1000 Euro zufriedengeben, doch der Experte ist da anderer Meinung.
Denn dadurch, dass das Tretauto noch im Originalzustand sei und nicht nachlackiert wurde seien "Minimum" 1000 bis 1500 Euro drin.
Und die Glückssträhne der 26-Jährigen hält auch im Händlerraum an. Denn gleich vier potenzielle Käufer sind hellauf begeistert.
Den Startschuss mach Fabian Kahl (34), der 200 Euro bietet. In 20er und 30er-Schritten steigt der Preis auf 660 Euro, ehe Julian Schmitz-Avila (39) bereit ist, 700 Euro zu zahlen.
Als 810 Euro im Raum stehen, macht die Verkäuferin eiskalt klar, was sie erwartet. "Mein Preis sind 1800 Euro", verdeutlicht sie und schockt damit die Händler.
Der 39-jährige Schmitz-Avila versucht es nochmals mit 1350 Euro, doch Julia Brinkmann bleibt stur. "Machen wir 1400 Euro", schlägt sie vor und kann den 39-Jährigen damit überzeugen, sodass es zum Abschluss des Deals kommt.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares