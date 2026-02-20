Lampe aus Thüringen bei "Bares für Rares": Kandidat lässt nicht mit sich reden - Abbruch!

Köln - Der Besuch eines Kandidaten bei " Bares für Rares " läuft eigentlich wie am Schnürchen. Denn die Expertin übertrifft den Wunschpreis. Im Händlerraum wendet sich das Blatt.

Erich Konkel (r.) aus Bottrop möchte eine außergewöhnliche Lampe bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mit einer äußerst ungewöhnlichen Lampe betritt Erich Konkel aus Bottrop die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Die Leuchte habe er einst für 500 Euro auf einem Trödelmarkt in der Dortmunder Westfalenhalle erworben. Jetzt will er sie unbedingt loswerden.

"Da habe ich jetzt mehr erwartet", zeigt sich Horst Lichter (64) enttäuscht, als er die Lampe leuchten sieht.

Von Expertin Friederike Werner (64) möchte der frühere TV-Koch wissen, ob es noch Kunst oder schon Kitsch sei, "weil es so bunt ist".

"Da ist natürlich ganz viel Geschmackssache dabei", meint die Sachverständige, die auch weiß, dass es sich bei dem Objekt um eine sogenannte Lithophanielampe handele.

Das Porzellan lasse Licht durch, wodurch sich unterschiedliche Motive zeigen. Hergestellt worden sei das außergewöhnliche Objekt von der Firma Plaue - in der gleichnamigen thüringischen Kleinstadt, wie die Expertin weiß.