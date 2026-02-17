"Bares für Rares": Magdeburgerin haut es nach der Expertise aus den Schuhen
Köln - Eine Verkäuferin aus Magdeburg stellt bei "Bares für Rares" ein besonderes Schmuckstück vor. Als sie die Expertise hört, haut es sie aus den Schuhen.
Cornelia Katzera (56) stattet den heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks einen Besuch ab. Mitgebracht hat die Kandidatin, die als Spielaufsicht arbeitet, ein Gold-Armband, das vor 42 Jahren zur Jugendweihe von der Cousine ihrer Großmutter geschenkt bekommen habe.
Goldschmuck sei allerdings überhaupt nicht ihr Fall, wie sie Moderator Horst Lichter (64) jedoch offenbart. Daher habe sie es in einem Schmuckkästchen aufbewahrt - bis jetzt!
Schmuck-Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) zeigt sich beim ersten Anblick direkt begeistert. Es handele sich nämlich um ein Schmuckstück im sogenannten Rund-Panzer-Ketten-Muster.
"Schon seit dem 15. Jahrhundert gibt es diese Armbänder", weiß die Sachverständige. In das hohl gearbeitete Panzermuster seien vom Goldschmied kleine Sternen-Motive gestichelt worden. Zudem sei im Herzanhänger eine kleine Halbperle eingearbeitet worden.
"Damit erinnert es wirklich an diese sogenannten 'Love-Bracelets', die im viktorianischen England sehr beliebt waren", verrät die 60-jährige Expertin außerdem.
"Bares für Rares"-Händler sind angetan vom Schmuckstück
Das mitgebrachte Armband stamme zwar nicht aus dem viktorianischen England, sondern sei um 1900 in Deutschland hergestellt, worden. "400 bis 500" Euro möchte die Magdeburgerin für das Schmuckstück gerne haben - doch sie erlebt eine Überraschung!
Denn schon der Goldwert liege bei 750 Euro, wie die Sachverständige erklärt. Insgesamt könne man schon "mit 800 Euro bis 950 Euro" rechnen.
Cornelia kann es kaum fassen. "Das ist ja ein Wahnsinnspreis", haut es die 56-Jährige aus den Socken. Und wie das Glück will, zeigen auch die Händler großes Interesse an dem Gold-Armband. Vor allem Julian Schmitz-Avila (39) und Susanne Steiger (43) haben es auf das Schmuckstück abgesehen und liefern sich ein ordentliches Bietergefecht.
Am Ende setzt sich aber die 43-jährige Händlerin durch: 900 Euro blättert sie für den Schmuck hin. "Ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch so weit hochgeht", freut sich die Verkäuferin.
"Bares für Rares" läuft täglich von Montag bis Freitag ab 15.05 Uhr im ZDF oder in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares