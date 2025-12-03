Mega-Expertise bei "Bares für Rares": Gäste können Preis nicht fassen, auch Lichter sprachlos

Köln - Ein Dachbodenfund sprengt bei " Bares für Rares " alle Erwartungen: Als der Experte den wahren Wert des Objekts offenbart, ist selbst Horst Lichter (63) sprachlos. Doch es kommt noch besser …

Gudrun (M.) und Silke möchten bei "Bares für Rares" einen seltenen Dachbodenfund verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Gudrun und Silke aus Bad Harzburg und Goslar haben ein bombiertes Emailleschild in das Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht. Es stammt ursprünglich aus dem Fotoladen von Silkes Familie. Gudruns Sohn fand es beim Aufräumen auf dem Dachboden des Großvaters.

ZDF-Trödelexperte Sven Deutschmanek (49) nimmt das Mitbringsel anschließend genau unter die Lupe. Neugierig fragt er bei den Verkäuferinnen nach: "Seit wann gab es den Laden?" Die Antwort "1930" begeistert ihn, denn: "Das passt alles zusammen."

Das Werbeschild mit der Aufschrift "Leica" sei genauso alt. Für den Sachverständigen ist die Marke "das Nonplusultra, was Fotografie angeht". Als Hersteller identifiziert er die Firma Ferro-Email. Der Zustand sei "außerordentlich gut".

Besonders ist vor allem die ovale Form des Schildes. "Das ist sehr selten", stellt der 49-Jährige klar. Im Anschluss erkundigt sich Lichter bei seinen Gästen nach dem Wunschpreis. Silke hofft auf 400 Euro für den Dachbodenfund.

Deutschmanek schüttelt zunächst den Kopf. Nach einer dramatischen Spannungspause taxiert er den Wert auf unglaubliche 2000 bis 2500 Euro. "Ich bin sprachlos", stammelt Lichter. Und auch die Verkäuferin ringt nach Worten: "Oh mein Gott!"