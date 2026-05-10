Moderator baff: Als "Bares für Rares"-Verkäufer DAS verraten, staunt Horst Lichter
Köln - "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter verschlägt es nur selten die Sprache. Doch als die Verkäufer ihm ein Detail erzählen, ist der 64-Jährige baff.
Ute Brings und Detlef Pufke aus Rommerskirchen sind mit einer nostalgischen Coca-Cola-Werbesammlung in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gereist.
Bei der Vorstellungsrunde staunt der frühere TV-Koch Lichter nicht schlecht. "Nee, hör auf!", schnappt er nach Luft. Der Grund: Detlev kommt ihm bekannt vor.
"Jetzt erkenn' ich dich!", gibt der 64-Jährige preis. Denn das Paar kommt aus dem Geburtsort des Entertainers. "Das ist alte Noaberschaft", klärt Lichter seine Expertin Annika Raßbach (45) auf.
Aber nicht nur die Begegnung kommt kurios daher, sondern auch die Sammlung, die das Paar mitgebracht hat.
Die Cola-Dose zum Beispiel ist ein Walkman, den sich Ute einst für Urlaube gekauft habe, um Kassette zu hören.
"Leider, leider funktioniert es nicht", stellt die Sachverständige fest, weiß aber, dass man den Walkman mit "vier fünf Schräubchen" reparieren könne.
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"Bares für Rares"-Händler schwelgen in Erinnerungen
Neben dem tragbaren Audio-Player haben die Rommerskirchener einen immerwährenden Kalender mitgebracht.
"Von daher kann man ihn immer benutzen, das ist wunderschön", findet die 45-jährige Expertin, die nur altersbedingte Gebrauchspuren an dem Objekt aus den 1970er-Jahren feststellen kann.
Beim Wunschpreis und der Expertise klafft allerdings eine horrende Lücke. Denn das Paar aus Rommerskirchen möchte 100 bis 150 Euro für die Coca-Cola-Werbesammlung haben. Doch Roßbach ruft gerade einmal 50 bis 60 Euro auf.
Dennoch wollen die Kandidaten ihr Glück im Auktionsraum versuchen und nehmen die Händlerkarte entgegen.
Bevor es aber ans Bieten geht, schwelgen die Händler in Erinnerungen. "Das waren noch Zeiten, wo man mit einem Bleistift die Kassetten zurückgedreht hat", so Julian Schmitz-Avila (39).
Bei den Geboten hält sich der 39-Jährige aber heraus. Nach dem Startgebot von Wolfgang Pauritsch (54), der 50 Euro hingegen würde, bietet Walter "Waldi" Lehnertz (59) seine obligatorischen 80 Euro. Für 100 Euro schließt der Kult-Händler schlussendlich den Deal ab.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares