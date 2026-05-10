Moderator baff: Als "Bares für Rares"-Verkäufer DAS verraten, staunt Horst Lichter

Köln - " Bares für Rares "-Moderator Horst Lichter verschlägt es nur selten die Sprache. Doch als die Verkäufer ihm ein Detail erzählen, ist der 64-Jährige baff.

Ute Brings und Detlef Pufke aus Rommerskirchen möchten eine nostalgische Coca-Cola-Werbesammlung bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Ute Brings und Detlef Pufke aus Rommerskirchen sind mit einer nostalgischen Coca-Cola-Werbesammlung in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gereist.

Bei der Vorstellungsrunde staunt der frühere TV-Koch Lichter nicht schlecht. "Nee, hör auf!", schnappt er nach Luft. Der Grund: Detlev kommt ihm bekannt vor.

"Jetzt erkenn' ich dich!", gibt der 64-Jährige preis. Denn das Paar kommt aus dem Geburtsort des Entertainers. "Das ist alte Noaberschaft", klärt Lichter seine Expertin Annika Raßbach (45) auf.

Aber nicht nur die Begegnung kommt kurios daher, sondern auch die Sammlung, die das Paar mitgebracht hat.

Die Cola-Dose zum Beispiel ist ein Walkman, den sich Ute einst für Urlaube gekauft habe, um Kassette zu hören.

"Leider, leider funktioniert es nicht", stellt die Sachverständige fest, weiß aber, dass man den Walkman mit "vier fünf Schräubchen" reparieren könne.