Motz-Anfall bei "Bares für Rares": Lichter kassiert Stromschlag und geht Experten an

Köln - Horst Lichter (64) hat in seinen 13 Jahren als " Bares für Rares "-Moderator schon viel erlebt. Ein Stromschlag ist aber auch für ihn neu. Verantwortlich für den Zwischenfall ist sein Experte.

Horst Lichter (64, r.) hat von seinem Experten Detlef Kümmel (58) im Rahmen der Objekt-Vorführung einen Stromschlag verpasst bekommen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Ingrid und ihr Sohn Lars wollen in der beliebten ZDF-Trödelshow ein historisches Massagegerät verkaufen, dessen Wirkung buchstäblich unter die Haut geht. Um zu demonstrieren, wie das Ganze funktioniert, greift Experte Detlef Kümmel (58) mal eben auf Lichter als Versuchskaninchen zurück.

"Bist du wahnsinnig? Du kannst mich doch nicht einfach unter Strom setzen?", zeigt sich der ehemalige TV-Koch nach dem unangekündigten Übergriff entrüstet. Es habe "ein bisschen gezwiebelt". Kümmel versucht die Situation mit einem Scherz zu überspielen.

Er sagt: "Ich habe aber nichts leuchten sehen" - und zeigt dabei mit dem Finger auf den passionierten Schnauzbart-Träger. Sein Plan geht auf: Die kurzfristige Spannung löst sich, denn jetzt muss auch Lichter laut auflachen.

Das medizinische Pflegeutensil zur Ganzkörpermassage hört auf den Namen "Elektroller" und befindet sich in einem tadellosen Zustand. Die Stromstöße erzeugt ein Dynamo. Auch die Originalverpackung samt Anleitung ist noch da.