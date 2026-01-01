 1.732

"Nicht jeder Händler ist ein guter Händler": Fabian Kahl geht "Bares für Rares"-Kollegen an

Eine Kamera kommt bei den "Bares für Rares"-Händlern nicht gut an. Dennoch setzt die Verkäuferin ihren Willen durch, weshalb Fabian Kahl einen Kollegen angeht.

Von Florian Fischer

Köln - Kuriose Szenen bei "Bares für Rares": Eine alte Kamera kommt bei den Händlern überhaupt nicht gut an. Dennoch setzt die Verkäuferin ihren Willen durch und sorgt sogar dafür, dass Fabian Kahl (34) einen Kollegen angeht.

Wilma Wildemann und ihr Bekannter Claus Schürmeier aus Ochtrup wollen bei "Bares für Rares" eine alte Kamera verkaufen.
Wilma Wildemann und ihr Bekannter Claus Schürmeier aus Ochtrup wollen bei "Bares für Rares" eine alte Kamera verkaufen.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Wilma Wildemann aus Ochtrup kommt gemeinsam mit ihrem Nachbarn und Bekannten Claus Schürmeier in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Im Gepäck hat die pensionierte Bankkauffrau eine alte Kamera, die sie zuletzt vor 43 Jahren benutzt und die jetzt aber ausgedient habe.

Doch eine Trennung falle ihre nicht leicht. Der Grund: Das gute Stück befinde sich bereit seit 70 Jahren im Besitz der Familie.

Bares für Rares: "Bares für Rares"-Experte passiert Fauxpas - doch keiner bemerkt es
Bares für Rares "Bares für Rares"-Experte passiert Fauxpas - doch keiner bemerkt es

Einst habe ein Sportkamerad die Kamera erstanden. "Ich habe den Käufer dann geheiratet", verrät sie gegenüber Moderator Horst Lichter (63).

Detlev Kümmel (57) nimmt sich der Expertise an. Hergestellt handele sich um eine Kamera von der Marke Robot.

Genauer gesagt um eine Robot Royal, die einst von der Firma Berning & Co. aus Düsseldorf hergestellt worden seien.

Der Fotoapparat ist im Zeitraum 1954 bis 1957 angefertigt worden.
Der Fotoapparat ist im Zeitraum 1954 bis 1957 angefertigt worden.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Bares für Rares"-Verkäuferin bleibt im Händlerraum hart

Fabian Kahl (34) kann sich einen Seitenhieb gegen seinen Kollegen Julian Schmitz-Avila (39) nicht sparen.
Fabian Kahl (34) kann sich einen Seitenhieb gegen seinen Kollegen Julian Schmitz-Avila (39) nicht sparen.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Dieses Modell Nummer drei ist gefertigt worden im Zeitraum 1954 bis 1957", verrät der Sachverständige.

Um die Funktion der Kamera wieder herzustellen, sei das Objekt allerdings leicht überarbeitungsbedürftig. Ein Pluspunkt sei jedoch, dass die originale Bedingungsanleitung und ein Ledertäschchen mit dabei sind.

350 bis 400 Euro möchten Wilma und ihr Freund für die alte Kamera haben. Doch wie fällt die Berechnung des Experten aus?

Bares für Rares: Bittere Pleite bei "Bares für Rares": Händler stimmen Expertise nicht zu - es folgt der Abbruch
Bares für Rares Bittere Pleite bei "Bares für Rares": Händler stimmen Expertise nicht zu - es folgt der Abbruch

Aufgrund der Beschädigungen müsse er etwas abziehen. "In diesem Fall sind wir bei 250 bis 350 Euro", so der 57-jährige Sachverständige.

Im Verkaufsraum ist das Interesse an dem Fotoapparat allerdings gering. Lediglich Julian Schmitz-Avila (39) scheint die Kamera unbedingt haben zu wollen. Sein höchstes Gebot von 130 Euro lehnt die Verkäuferin aus Ochtrup jedoch ab.

Und so kommt es zu der kuriosen Szene, dass der 39-Jährige gegen sich selbst bietet.

Doch auch bei 350 Euro bleibt Wilma hart und lehnt ab. Erst, als der Händler nochmals 50 Euro drauflegt, gibt sie klein bei. "Das Lächeln war es mir wert", verrät Schmitz-Avila. Allerdings gesteht er auch, dass nicht jedes Geschäft ein gutes sei, was der 34-jährige Kahl zum Anlass nimmt, einen Seitenhieb auszuteilen: "Und nicht jeder Händler ist ein guter Händler."

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

