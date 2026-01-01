"Nicht jeder Händler ist ein guter Händler": Fabian Kahl geht "Bares für Rares"-Kollegen an

Köln - Kuriose Szenen bei " Bares für Rares ": Eine alte Kamera kommt bei den Händlern überhaupt nicht gut an. Dennoch setzt die Verkäuferin ihren Willen durch und sorgt sogar dafür, dass Fabian Kahl (34) einen Kollegen angeht.

Wilma Wildemann und ihr Bekannter Claus Schürmeier aus Ochtrup wollen bei "Bares für Rares" eine alte Kamera verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Wilma Wildemann aus Ochtrup kommt gemeinsam mit ihrem Nachbarn und Bekannten Claus Schürmeier in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Im Gepäck hat die pensionierte Bankkauffrau eine alte Kamera, die sie zuletzt vor 43 Jahren benutzt und die jetzt aber ausgedient habe.

Doch eine Trennung falle ihre nicht leicht. Der Grund: Das gute Stück befinde sich bereit seit 70 Jahren im Besitz der Familie.

Einst habe ein Sportkamerad die Kamera erstanden. "Ich habe den Käufer dann geheiratet", verrät sie gegenüber Moderator Horst Lichter (63).

Detlev Kümmel (57) nimmt sich der Expertise an. Hergestellt handele sich um eine Kamera von der Marke Robot.

Genauer gesagt um eine Robot Royal, die einst von der Firma Berning & Co. aus Düsseldorf hergestellt worden seien.