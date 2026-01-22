Regelbruch bei "Bares für Rares": Ratloser Horst Lichter macht sein eigenes Ding

Köln - Eigentlich nimmt Moderator Horst Lichter es bei "Bares für Rares" mit der Händlerkarte ganz genau. Doch in diesem Fall macht der 63-Jährige sein eigenes Ding und begeht quasi einen Regelbruch.

Katrin Bromund (48) aus Curau möchte ein ganz besonderes Objekt bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Wahnsinn", entfährt es dem früheren TV-Koch, als er das Objekt sieht, welches Katrin Bromund (48) aus Curau mit in die beliebte ZDF-Trödelshow gebracht hat. Denn die Verkäuferin ist im Besitz einer riesengroßen Wachskerze - samt der Original-Transportbox - die sie jetzt aber zu Geld machen möchte.

Expertin Friederike Werner (64) weiß, was die Kerze so besonders macht, denn sie erzählt eine Geschichte, wie sie erklärt.

"Wir haben drei Register oder drei Etagen, und hier in dem ganz Untersten, sieht man hauptsächlich Ornamente, die an die Renessaince und an das Mittelalter erinnern. Wir sehen Spitzbuben, wir sehen Blüten, wir sehen Ornamente, die farbig gefasst worden sind", verrät die Sachverständige.

In einer weiteren Partie seien vier Masken samt vier verschiedener Bilder zu sehen. Unter anderem ein Kamelreiter vor der Pyramide von Gizeh, dazu ein Schiff, eine Lokomotive und eine Fabrik. "Ich denke, es geht um die Industrialisierung", vermutet die 64-jährige Kunsthistorikerin und Ägyptologin.

Hergestellt worden sei die überdimensionale Wachskerze in Frankreich, und zwar in der Zeit zwischen 1871 und 1889.