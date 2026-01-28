"Bares für Rares" deckt Betrug auf: Horst Lichter verweigert Senior die Händlerkarte
Köln - Ein Rentner hofft bei "Bares für Rares" auf ein nettes Sümmchen für einen über 120 Jahre alten Schatz. Was der ZDF-Experte dann aber herausfindet, sorgt für Entsetzen!
Karl-Heinz Jansen hat ein imposantes Gemälde mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Horst Lichter ist sofort interessiert: "Wo hast du es her? Gibt es eine Geschichte dazu?", hakt der Moderator sogleich bei seinem Studio-Gast nach.
"Während des Kriegs hat mein Vater das Bild erstanden", erklärt Jensen. "Es war ihm so wertvoll, dass er das bei den Bombenangriffen im Keller eingemauert hat." Für weitere Details ist an diesem Tag Kunsthistoriker Colmar Schulte-Goltz zuständig.
Das hochformatige Bild (Öl auf Leinwand) führe den Betrachter in ein Landschaftserleben ein, doziert der 52-Jährige zunächst. Doch eine Sache kommt dem Experten schon hier spanisch vor. "Die Proportion ist ungewöhnlich", so sein Einwand.
Im Vergleich zur abgebildeten Kirche seien die Figuren im Hintergrund viel zu groß dargestellt. Anschließend verweist Schulte-Goltz auf die Signatur "J. Waldmann", die zusätzlich auch noch einmal auf dem Schmuckrahmen zu finden ist.
Dann wird es kurios: Der Kunsthistoriker datiert die Entstehung des Werks auf die Zeit um 1900. Jakob Waltmann starb 1871. "Aber er war ja dann schon tot, als dieses Bild gemalt worden ist?", grübelt Lichter. Der Sachverständige bejaht.
"Bares für Rares"-Experte entlarvt "verfälschende Absicht"
Anschließend lässt er die Fake-Bombe platzen: "Es sieht aus wie ein Jakob Waltmann (mit t), aber es hat jemand mit 'Waldmann' (mit d) signiert." Verkäufer Karl-Heinz kann nicht fassen, was er da hört. Doch Schulte-Goltz legt noch weiter nach …
"Die Zusammenstellung, der falsch geschriebene Name, das tolle Etikett am Rahmen, der schmuckvolle Auftritt" – all das führe ihn zu der bitteren Erkenntnis, dass sich jemand an Jakob Waltmann orientiert und das Bild dann mit "verfälschender Absicht" verkauft habe.
Der Verkäufer ist von der Enthüllung schockiert. "Ach, du großer Gott", platzt es aus ihm heraus. Wäre es ein Original, läge der Wert bei 1200 bis 1500 Euro. "Damit habe ich nicht gerechnet", gibt der Senior aus Duisburg sichtlich enttäuscht zu.
Lichter fasst das "Problem" noch einmal zusammen: "Ich darf keine Händlerkarte geben. Sonst ist das Bild beim Händler, von dem es dann jemand kauft, der denkt, es sei ein echter Waltmann. Dann hätten wir den betuppt", so der Gastgeber.
Damit ist der Auftritt sofort beendet. "Wir nehmen das Bild wieder mit und hängen es wieder zu Hause an die Wand", erklärt Karl-Heinz zum Abschied. Ergänzend fügt er noch hinzu: "Jetzt können wir eine weitere Geschichte dazu erzählen."
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares