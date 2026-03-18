"Bares für Rares"-Verkauf eskaliert: Monika hofft auf 100 Euro und geht mit mehreren Tausend

Köln - Ein Mutter-Tochter-Duo kommt mit einem äußerst bescheidenen Wunschpreis zu " Bares für Rares ". Doch schon die Expertise offenbart: Der Kellerfund ist bedeutend viel mehr wert!

Verkäuferin Monika (l.) aus Niederkassel hat ihre Tochter Petra zur Unterstützung mit zu "Bares für Rares" genommen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Der Sehnsuchtsort manch eines Menschen: die Berge", schmachtet Horst Lichter (64) beim Anblick des zum Verkauf stehenden Ölgemäldes. Besitzerin Monika verrät, dass sie die alpine Landschaft 1965 von ihren Eltern zur Kommunion erhalten habe.

Abgebildet ist das Lötschental im Schweizer Kanton Wallis. "Diese Farbenpracht des Bildes, die ist phänomenal", urteilt Expertin Bianca Berding (49). Als Künstler identifiziert sie Albert Nyfeler. Der Blauton des Himmels erinnere sie zudem stark an die berühmte Textur von Yves Klein.

Kritik erhält Monika, die mit ihrer Tochter Petra ins Pulheimer Walzwerk bei Köln gereist ist, für die Wasserspuren am Rahmen. "Ich vermute sehr, sehr stark, dass das mal längere Zeit im Keller gestanden hat?", wird sie von Berding getadelt.

Die Verkäuferin nickt, beteuert aber auch, dass immer eine Decke darüber gelegen habe, was den guten Zustand des Motivs erklärt. "Das Bild ist so gut erhalten […]. Das könnte gestern gemalt worden sein", lobt die Sachverständige. Nur der Rahmen müsse weg.

Lichter erkundigt sich nach dem Wunschpreis. Monika hat keine Ahnung und hofft auf 100 Euro. Sofort greift Berding ein und korrigiert den Wert auf 800 bis 1200 Euro. Die Besitzerin kann es nicht fassen: "Hätte ich niemals gedacht!"