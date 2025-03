Böses Debakel bei "Bares für Rares": Kandidat fordert 10.000 Euro und sieht keinen Cent

Verkäufer Stefan (r.) aus Bocholt möchte bei "Bares für Rares" eine Designer-Sofagarnitur zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Oh, ich hätte nicht gedacht, dass das so bequem ist", merkt Moderator Horst Lichter (63) begeistert an, als er auf dem tiefen Sessel Platz nimmt, der zu einer Retro-Garnitur gehört, die Stefan aus Bocholt in das Pulheimer Walzwerk mitgebracht hat.

Experte Detlev Kümmel (56) weiß zu berichten, dass die Module mit dem Namen "Corbi" zwischen 1972 und 1974 vom deutschen Hersteller COR produziert worden sind. Den Entwurf dazu habe der Designer Klaus Uredat geliefert.

Als Material für den Bezug wurde Cord verwendet. "Im typischen 70er-Jahre-Braun", wie Lichter ergänzt. Den Zustand des Stoffs beurteilt Kümmel als "für sein Alter noch recht gut erhalten". Diverse Brandflecken von Zigaretten zeugen jedoch von so mancher Party.

Bleibt nur die Frage nach dem Wunschpreis: Den beziffert Stefan auf 10.000 Euro. Eine Summe, die Lichter beinahe von der Rückenrolle kippen lässt, auf die er sich kurz zuvor noch in Erinnerung an seine eigene Kindheit gesetzt hatte.

"Diese Sitzgarnitur wird selbst in Braun manchmal für 15.000 bis 20.000 Euro angeboten", wirft Kümmel ein. Jetzt ist der frühere TV-Koch völlig baff. In diesem Fall hält der Experte aber nur 4000 bis 6000 Euro für realistisch. Ein herber Rückschlag für Verkäufer Stefan.