Tumult bei "Bares für Rares": Händler geraten im Verkaufsraum aneinander

Köln - Tumultartige Szenen im Auktionsraum von " Bares für Rares ": Ein Kunstwerk sorgt dafür, dass zwei Händler aneinandergeraten - was sich für den Verkäufer als Glücksfall herausstellt.

Gunther Schmidt (78) aus Bayern will sich bei "Bares für Rares" von einem Kunstwerk trennen, welches er von seinen Schwiegereltern erhalten hat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Eine Lithografie von Lovis Corinth bringt Gunther Schmidt (78) aus Großheirath in Bayern mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks.

Der Bayer habe das Kunstwerk von seinen Schwiegereltern bekommen, die dieses von ihren Eltern geerbt haben.

"Es hatte aber keinen Platz mehr an der Wand, zwischen bunten Aquarellen und Ölgemälden fand ich es zu traurig in Schwarz-Weiß", verrät der Verkäufer.

Galerist und Kunst-Experte Detlef Kümmel (57) erklärt, dass es sich bei einer Lithografie um ein besonderes Flachdruckverfahren handele.

"Das Kunstwerk wird dabei auf einen Stein gemalt. Dort, wo er bemalt wurde, wird der Stein mit Säure behandelt – das wirkt wie ein Schwamm, saugt die Farbe auf. So wird das Bild auf das Papier gedruckt", gibt der Sachverständige weiter preis.

Hergestellt worden sei das Werk im Jahr 1922 - wie dem Verkäufer schon bewusst ist - vom deutschen Künstler Lovis Corinth. Es zeige eine Szene am Walchensee in Bayern, sei in einer Auflage von 125 Stück gedruckt worden.