Turbo-Pleite bei "Bares für Rares": Kumpels nach nur sechs Minuten von Horst Lichter heimgeschickt

Köln - Trotz grandioser Expertise verweigert Horst Lichter (63) zwei Freunden bei " Bares für Rares " die Händlerkarte. Schuld ist ein kleiner Zettel mit großer Wirkung!

Niklas Müller aus Sankt Augustin und Jonas Rösler (r.) aus Siegburg wollen bei "Bares für Rares" ein altes Ölgemälde von Alfred Wahlberg (1834–1906) verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Niklas Müller aus Sankt Augustin und Jonas Rösler aus Siegburg haben ein Gemälde mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht, welches einst Jonas' Großeltern gehörte. Diese hatten das maritime Werk 1998 in einer Galerie in Stockholm erworben - für umgerechnet 3700 Euro.

Nach Möglichkeit soll der Betrag in der ZDF-Show nun auch wieder reingeholt werden. Mindestens aber 2900 Euro, wie eine von Jonas mitgebrachte Vollmacht von Opa und Oma belegt. Mit dem Geld soll eine Kreuzfahrt finanziert werden, so der Plan.

Doch ist dieser Preis überhaupt realistisch? Kunsthistoriker Colmar Schulte-Goltz (52) nimmt das stimmungsvolle Bild im Anschluss genau unter die Lupe und zeigt sich total begeistert von dem, was er da sieht.

Das Gemälde stammt vom schwedischen Künstler Alfred Wahlberg (1834–1906) und zeigt eine Küstenlandschaft mit Wasser und Segelschiffen. Die Entstehung des frühimpressionistischen Werkes datiert der Experte auf das Jahr 1875. Eine Signatur des Künstlers findet sich auf der rechten Seite.

Der Rahmen passe zwar gut, sei aber nicht original, wie Schulte-Goltz anmerkt. Zudem müsse das Bild dringend geeinigt werden. Insgesamt bewertet der Sachverständige den Zustand aber als "solide".