Überraschung bei "Bares für Rares": Karate-Show verblüfft Horst Lichter

Köln - Solche Szenen hat man bei " Bares für Rares " auch noch nicht gesehen: Im Expertenraum werden die Verkäufer handgreiflich, Moderator Horst Lichter (64) zeigt sich erstaunt. Doch der ganze Tumult ist harmlos.

Bevor Uwe und Gabi Dräger bei "Bares für Rares" ihr Objekt verkaufen, legen sie eine Karate-Einlage hin. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Uwe Dräger und seine Frau Gabi betreten die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mit einem Spielzeugflugzeug im Gepäck.

Zunächst aber sorgt das Ehepaar aus Saarbrücken für ein staunendes Gesicht beim früheren TV-Koch Lichter. "Die weiß sich zu wehren", sagt der Verkäufer über seine Frau, denn diese mache Karate, wie er verrät.

Der 64-jährige Entertainer würde gerne eine Kostrobe ihres Könnens sehen. "Wenn ihr euch nicht albern vorkommt", so der Moderator zu dem Ehepaar.

Natürlich wollen die beiden Verkäufer dem 64-Jährigen den Wunsch nicht abschlagen und legen eine Kampf-Einlage hin.

"Ihr seid immens fit", zeigt sich Lichter erstaunt, der dann den Schwenk zu dem Spielzeugflugzeug macht.

Dabei handele es sich um ein Werbeobjekt einer großen Firma für Hautpflegeprodukte. "Es steht ja auch ganz groß Nivea drauf", gibt Experte Sven Deutschmanek (49) preis.

Vermutlich sei das Spielzeugflugzeug in den 1970er-Jahren gefertigt worden. Zudem sei wahrscheinlich "auch mal ein Kind darauf gefahren, die Räder sind etwas abgenutzt", erkennt der Sachverständige.