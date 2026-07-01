Als "Bares für Rares"-Händler den Preiswunsch des Verkäufers hört, wird er deutlich

Köln - Ein Verkaufsobjekt sorgt bei " Bares für Rares " für Uneinigkeit: Während die Expertin über alle Maßen schwärmt, ist die Stimmung im Händlerraum weit weniger euphorisch.

Günther (l.) aus Schwalmtal ist mit einer antiken Brosche zu "Bares für Rares" gekommen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Oh, wow", staunt Moderator Horst Lichter (64) über die funkelnde Brosche, die Günther aus Schwalmtal mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht hat. "Das stammt von meiner Ur-Urgroßmutter", verrät der Studio-Gast über die Herkunft des Familienschatzes.

Als Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) das Etui aus Ziegenleder mit dem Schmuckstück auf dem königsblauen Samtbezug aus der Nähe betrachtet, kann sie sich vor Begeisterung kaum zügeln: "Toll, toll, toll, toll, toll!", platzt es aus ihr heraus.

Für den einfachen Arbeiter war das antike Stück, welches in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus 750er-Gold gefertigt wurde, nicht gedacht, wie Lichter richtig vermutet. Veredelt wird das Objekt immerhin durch sieben Diamanten.

Der Wunschpreis des Verkäufers deckt sich mit der Euphorie der Sachverständigen. Satte 3000 Euro fordert Günther für sein funkelndes Mitbringsel. Laut Rezepa-Zabel beträgt der aktuelle Goldpreis rund 1700 Euro.

Unter Berücksichtigung des 1,2 Karat Diamantbesatzes und des "wunderbaren, authentischen, originalen Etuis" taxiert die 60-Jährige den Gesamtwert der Brosche auf 2800 bis 3000 Euro. Der Verkäufer ist zufrieden.