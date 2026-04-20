Ungewöhnliche Premiere bei "Bares für Rares": Doch Kai erlebt ein Fiasko

Köln - Ein noch nie dagewesenes Objekt bringt bei " Bares für Rares " alle zum Staunen. Doch so richtig überzeugen kann die Rarität des Verkäufers nicht.

Kai Faßbender (53) aus Bergheim möchte eine sehr ungewöhnliche Rarität bei "Bares für Rares" loswerden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Das sowas hier mal auftaucht, hätte ich im Leben nicht gedacht", zeigt sich auch Moderator Horst Lichter (64) fasziniert.

Denn Kai Faßbender (53) aus Bergheim hat nämlich einen kompletten Zahnarztstuhl mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks gebracht.

"Stuhl, Bohrer, Lampe, Spucknapf – es ist alles da", berichtet der Unternehmer stolz. Er finde, dass es "eine schöne Deko" sei, doch seine Frau habe ihn vor die Wahl gestellt.

"Meine Frau sagte, das Ding oder ich", so der 53-Jährige, der sich dann doch für seine Frau entschieden habe.

Auch Experte Sven Deutschmanek (49) ist angetan von dem Stuhl und weiß auch es sich "um einen Zahnarztstuhl mit Geräten aus den 50er Jahren" handele. Hersteller sei die Firma Ritter aus Karlsruhe, die diese Stühle komplett an Zahnärzte verkauft habe.

Damals sei der Bohrer noch per Seilzug von einem Motor angetrieben worden, erklärt der Sachverständige. "Jetzt stell dir mal vor, es wird gebohrt und der Riemen reißt", sagt der frühere TV-Koch Lichter mit schockiertem Blick.