Ungewöhnliche Premiere bei "Bares für Rares": Doch Kai erlebt ein Fiasko
Köln - Ein noch nie dagewesenes Objekt bringt bei "Bares für Rares" alle zum Staunen. Doch so richtig überzeugen kann die Rarität des Verkäufers nicht.
"Das sowas hier mal auftaucht, hätte ich im Leben nicht gedacht", zeigt sich auch Moderator Horst Lichter (64) fasziniert.
Denn Kai Faßbender (53) aus Bergheim hat nämlich einen kompletten Zahnarztstuhl mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks gebracht.
"Stuhl, Bohrer, Lampe, Spucknapf – es ist alles da", berichtet der Unternehmer stolz. Er finde, dass es "eine schöne Deko" sei, doch seine Frau habe ihn vor die Wahl gestellt.
"Meine Frau sagte, das Ding oder ich", so der 53-Jährige, der sich dann doch für seine Frau entschieden habe.
Auch Experte Sven Deutschmanek (49) ist angetan von dem Stuhl und weiß auch es sich "um einen Zahnarztstuhl mit Geräten aus den 50er Jahren" handele. Hersteller sei die Firma Ritter aus Karlsruhe, die diese Stühle komplett an Zahnärzte verkauft habe.
Damals sei der Bohrer noch per Seilzug von einem Motor angetrieben worden, erklärt der Sachverständige. "Jetzt stell dir mal vor, es wird gebohrt und der Riemen reißt", sagt der frühere TV-Koch Lichter mit schockiertem Blick.
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Keine Begeisterung im Händlerraum: "Bares für Rares"-Gast erlebt Debakel
Der Unternehmer aus Bergheim habe den Zahnarztstuhl einst im Internet für 500 Euro ersteigert. Den Betrag wolle er auch gerne wieder haben und am liebsten Gewinn machen.
"Mein Schätzpreis liegt bei 1200 Euro", überrascht der 49-jährige Experte mit seiner Schätzung. Doch im Auktionsraum erlebt der Verkäufer ein Fiasko, denn die Händler sind ganz anderer Meinung als der Sachverständige.
"Eine absolute Kuriosität", findet Julian Schmitz-Avila (39), der den Stuhl verrückt findet, jedoch nicht wisse, was er damit machen soll, "aber ich biete 250 Euro dafür."
"Ich gehe da nicht drüber", stellt Wolfgang Pauritsch (54) klar, denn er wisse nicht, wem er den Zahnarztstuhl verkaufen solle.
Auch kein anderer Händler ist bereit mehr zu zahlen, doch das ist dem Unternehmer zu wenig. Daher versucht er auf 350 Euro zu pokern - und tatsächlich stimmt der 39-jährige Schmitz-Avila dem Deal zu.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares