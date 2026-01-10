Irre Nummer bei "Bares für Rares": Verkäuferin akzeptiert Gemälde statt Geld
Köln - Eine Verkäuferin sorgt bei "Bares für Rares" mit einer irren Geschichte, in dem ihr Gemälde eine Rolle spielt, für Unterhaltung. Das Bild entpuppt sich aber auch als Sensation, was nicht nur den Experten begeistert.
Die Geschichte dieses Kunstwerks, welches Edith Ribinski (61) aus Bad Abbach bei Regensburg mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mitbringt, ist kurios.
"Ich habe vor 20 Jahren meine Wohnung an eine kleine Familie vermietet", verrät die Verkäuferin aus Bayern.
Als dann jedoch eine höhere Nebenkostennachzahlung fällig gewesen sei, sei der Mieter mit diesem besagten Bild nach Hause gekommen. "Der Künstler hat es ihm wohl geschenkt. Und er hat es mir dann angeboten und so hab ich's in Zahlung genommen", erklärt die 61-Jährige.
"Das war aber lieb von dir", zeigt sich Moderator Horst Lichter (63) gerührt von der Geste der Verkäuferin, die auf "ein paar Hundert Euro" verzichtet habe.
Allerdings entpuppt sich das Kunstwerk als Sensation! "Sie haben ein wunderschönes Blatt eines ganz großen deutschen Künstlers mitgebracht", weiß Experte Albert Maier (77).
Das Gemälde stamme nämlich von Sigmar Polke, der einst in Düsseldorf studiert und anschließend einen Malstil geprägt habe. Und zwar den Kapitalistischen Realismus.
"Bares für Rares": Persönliche Widmung macht Gemälde wertvoll
Es handele sich bei dem Bild um einen Akt einer nackten Frau und trage den Titel "Autor, die Morgenröte", erklärt der Sachverständige.
Was das Werk aber besonders macht: Auf der Rückseite befindet sich eine persönliche Widmung Polkes, die einem gewissen Olaf zugedacht sei.
Dieser Olaf sei der Mieter gewesen, der der Verkäuferin das Bild überreicht habe.
"Das ist natürlich ein Beweis, dass Ihr Blatt mehr wert ist als dieses Normalblatt", betont der Experte, der den Wunschpreis von 300 Euro nach oben korrigiert.
Der 77-jährige Sachverständige gehe nämlich von einem Minimumpreis von 900 bis 1200 Euro aus.
Im Händlerraum sorgt das Bild zwar für Begeisterung, doch mehr als 660 Euro von Daniel Meyer (52) bietet kein Händler. Dennoch erhält der 52-Jährige den Zuschlag. "Es ist gut gelaufen", ist die Kandidatin aus Bayern trotzdem zufrieden.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares