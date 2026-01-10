 7.775

Irre Nummer bei "Bares für Rares": Verkäuferin akzeptiert Gemälde statt Geld

Eine Verkäuferin sorgt bei "Bares für Rares" mit einer irren Geschichte für Unterhaltung. Ihr Gemälde spielt dabei eine große Rolle.

Von Florian Fischer

Köln - Eine Verkäuferin sorgt bei "Bares für Rares" mit einer irren Geschichte, in dem ihr Gemälde eine Rolle spielt, für Unterhaltung. Das Bild entpuppt sich aber auch als Sensation, was nicht nur den Experten begeistert.

Edith Ribinski (61) aus Bad Abbach möchte bei "Bares für Rares" ein Gemälde verkaufen, welches sie von einem ehemaligen Mieter bekommen hat.
Edith Ribinski (61) aus Bad Abbach möchte bei "Bares für Rares" ein Gemälde verkaufen, welches sie von einem ehemaligen Mieter bekommen hat.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Geschichte dieses Kunstwerks, welches Edith Ribinski (61) aus Bad Abbach bei Regensburg mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mitbringt, ist kurios.

"Ich habe vor 20 Jahren meine Wohnung an eine kleine Familie vermietet", verrät die Verkäuferin aus Bayern.

Als dann jedoch eine höhere Nebenkostennachzahlung fällig gewesen sei, sei der Mieter mit diesem besagten Bild nach Hause gekommen. "Der Künstler hat es ihm wohl geschenkt. Und er hat es mir dann angeboten und so hab ich's in Zahlung genommen", erklärt die 61-Jährige.

Bares für Rares: Plötzlich Krach im Händlerraum: "Bares für Rares"-Verkäuferin übel abgewatscht
Bares für Rares Plötzlich Krach im Händlerraum: "Bares für Rares"-Verkäuferin übel abgewatscht

"Das war aber lieb von dir", zeigt sich Moderator Horst Lichter (63) gerührt von der Geste der Verkäuferin, die auf "ein paar Hundert Euro" verzichtet habe.

Allerdings entpuppt sich das Kunstwerk als Sensation! "Sie haben ein wunderschönes Blatt eines ganz großen deutschen Künstlers mitgebracht", weiß Experte Albert Maier (77).

Das Gemälde stamme nämlich von Sigmar Polke, der einst in Düsseldorf studiert und anschließend einen Malstil geprägt habe. Und zwar den Kapitalistischen Realismus.

Das Bild stammt vom Künstler Sigmar Polke, der einst in Düsseldorf studiert hat.
Das Bild stammt vom Künstler Sigmar Polke, der einst in Düsseldorf studiert hat.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Bares für Rares": Persönliche Widmung macht Gemälde wertvoll

Diese Widmung für Olaf sorgt dafür, dass das Kunstwerk so wertvoll ist.
Diese Widmung für Olaf sorgt dafür, dass das Kunstwerk so wertvoll ist.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Es handele sich bei dem Bild um einen Akt einer nackten Frau und trage den Titel "Autor, die Morgenröte", erklärt der Sachverständige.

Was das Werk aber besonders macht: Auf der Rückseite befindet sich eine persönliche Widmung Polkes, die einem gewissen Olaf zugedacht sei.

Dieser Olaf sei der Mieter gewesen, der der Verkäuferin das Bild überreicht habe.

Bares für Rares: Händler bieten mehr als doppelten Wunschpreis: Was "Bares für Rares"-Gast dann macht, versteht niemand
Bares für Rares Händler bieten mehr als doppelten Wunschpreis: Was "Bares für Rares"-Gast dann macht, versteht niemand

"Das ist natürlich ein Beweis, dass Ihr Blatt mehr wert ist als dieses Normalblatt", betont der Experte, der den Wunschpreis von 300 Euro nach oben korrigiert.

Der 77-jährige Sachverständige gehe nämlich von einem Minimumpreis von 900 bis 1200 Euro aus.

Im Händlerraum sorgt das Bild zwar für Begeisterung, doch mehr als 660 Euro von Daniel Meyer (52) bietet kein Händler. Dennoch erhält der 52-Jährige den Zuschlag. "Es ist gut gelaufen", ist die Kandidatin aus Bayern trotzdem zufrieden.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mehr zum Thema Bares für Rares: