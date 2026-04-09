Versteinerte Gesichter bei "Bares für Rares": Gruseliges Objekt löst bei Lichter Unbehagen aus

Köln - Solch eine Puppe hat Moderator Horst Lichter (64) bei " Bares für Rares " auch noch nicht gesehen. Denn die Frauendarstellung hat keine Haare - doch das hat seinen Sinn.

Roswita Ortolf (63) möchte bei "Bares für Rares" eine gewöhnungsbedürftige Puppe verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Zwischen schön und gruselig", urteilt der frühere TV-Koch Lichter über die ungewöhnliche Büste, die bei ihm für Unbehagen sorgt.

"Für mich war's schön, für meine Tochter gruselig", verrät Roswita Ortolf (63) aus Kempen über die ungewöhnliche Büste, die sie in den 70er-Jahren von einem Friseur geschenkt bekommen habe.

Wie Experte Sven Deutschmanek (49) erkennt, sei die Puppe genutzt worden, um daran Perücken zu knüpfen.

"Das Interessante daran ist, dass die Figur noch in gutem Zustand ist", so der Sachverständige.

Der Grund für den guten Erhaltungszustand: Die Büste sei aus Wachs gefertigt worden und stamme aus den 20er-Jahren.

"Wachs ist ein sehr weiches Material", gibt der Experte preis. Dennoch könne er lediglich an den Fingern ein paar Schäden feststellen.