Weil er ihm nicht glauben will: "Bares für Rares"-Experte mit Frontalangriff auf Moderator

Günther Hollands und Katharina Geiger haben ein skurriles Objekt mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der Verkäufer selbst weiß lediglich, dass es sich um einen Tonspiegel handele, doch wofür man diesen verwendet hat, wolle er nun in der beliebten ZDF-Trödelshow erfahren.

Und auch Horst Lichter (62) hat zunächst keine Ahnung, was es mit dem Gerät auf sich hat. "So, mein Lieber. Ich habe keinen blassen Schimmer, was es sein könnte", gibt der Moderator gegenüber Experte Sven Deutschmanek (47) zu.

Doch der 47-Jährige hat das nötige Fachwissen und kann Horst auf die Sprünge helfen. "Das ist ein Tonspiegel", erklärt Sven, doch der 62-Jährige möchte das nicht glauben.

Allerdings kann das Vater-Tochter-Duo den Moderator überzeugen und weiß auch, dass das skurrile Objekt von der Firma Ibach stammt.

Diese wurde im Jahre 1794 gegründet, wie Deutschmanek bestätigt. "In der Ecke von Wuppertal. Also wirklich ganz, ganz bekannt."