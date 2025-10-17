Ärger bei "Bares für Rares": Verkäufer rastet aus, Horst Lichter muss einschreiten

Köln - Wilde Szenen bei " Bares für Rares ": Die Schätzung der Expertin sorgt bei einem Verkäufer für mächtig Ärger, sodass er ausrastet! Erst Moderator Horst Lichter (63) kann den Kandidaten besänftigen.

Ingeborg und Heinz aus Geilenkirchen wollen ein Reklameschild bei "Bares für Rares" veräußern. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Ingeborg und Heinz aus Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen kommen mit einem alten Reklameschild in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Dieses hat der Verkäufer "in Holland gekauft, als noch nicht so viele Leute an Sammeln gedacht haben", wie er verrät.

Zu dieser Zeit habe der leidenschaftliche Sammler viele Gegenstände einfach so geschenkt bekommen, da man wusste, dass er sammle.

Expertin Annika Raßbach (44) ist sehr angetan von dem Schild mit der Aufschrift "Bières de Clausen". Dabei handele es sich um eine Brauerei aus Luxemburg. Vor allem "das wunderschöne Motiv" gefalle ihr sehr und steche hervor.

"Das ist eine der ältesten Brauereien des Landes, die 1563 gegründet, aber 1971 eingestellt wurde", weiß die Sachverständige.

"Ganz, ganz toll", findet die Expertin, dass "in beiden Ecken des Schildes Wissen drin ist." Denn oft könne das Alter oder auch die Produktionsstätte von alten Reklameschildern nur geschätzt werden. Anhand der Markierungen an den Rändern wisse die 44-Jährige jedoch ganz genau, dass Emailgraph aus Brüssel das Objekt 1936 gefertigt habe.