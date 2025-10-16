"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter im Mittelpunkt: Verkäuferin den Tränen nahe
Köln - Bei "Bares für Rares" gibt es viele interessante Geschichten, die ans Licht kommen. Doch diese Story geht ans Herz. Im Mittelpunkt: Moderator Horst Lichter (63).
Jennifer Stoll (31) aus Pulheim taucht mit einem Diamantarmband in den heiligen Trödelhallen der beliebten ZDF-Trödelshow auf.
"Wie sagt man so schön im Rheinland: Das ist aber mal ein Klunker!", erkennt der frühere TV-Koch Lichter direkt.
Die Einzelhandelskauffrau sei im Auftrag ihrer Oma da, denn diese habe das Armband zu Lebzeiten von ihrem Mann bekommen. "Er hat immer gesagt: 'Wenn mir mal was passiert, dann hast du das für schlechte Zeiten'", erklärt die 31-Jährige. Ihre Großmutter wolle mit dem Erlös des Armbandes nun ihre Rente aufstocken.
Interessant wird es, als sie über die familiären Verhältnisse aufklärt.
"Wir haben auch ein Museum. Mein Opa ist früher Rennfahrer gewesen und das Museum in Jammelshofen ist dafür prädestiniert, dass wir da ein bisschen reinvestieren", so die Verkäuferin.
Und da fällt beim 63-jährigen Entertainer der Groschen, denn er weiß, wer ihr Großvater ist. "Selbstverständlich kenne ich deinen Opa, das ist der Herr Erpelding", macht Horst klar.
"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter "läuft es kalt den Rücken runter"
"Jetzt läuft es mir gerade kalt den Rücken runter. Das ist kein Witz. In Jammelshofen habe ich gewohnt in der alten Schreinerei, wo das Museum drin ist", verrät der Moderator.
Und auch die 31-Jährige könne sich sehr gut an den Entertainer erinnern, denn sie sei mit ihren Großeltern und Eltern "früher bei dir in Butzheim im Restaurant gewesen."
Doch auch das Diamantarmband soll nicht zu kurz kommen. "Dieses Armband ist die Verkörperung von Eleganz und Opulenz, so wie sie in den 1940er-Jahren angestrebt wurde", schwärmt Expertin Wendela Horz (55).
Als Wunschpreis wünscht sich die Großmutter der Verkäuferin 5000 Euro. "Es ist ein wunderschönes Stück in einem sehr guten Zustand, auch wenn ein kleiner Stein fehlt. Meine Schätzung für Ihr Armband liegt bei 8000 bis 10.000 Euro", sorgt die Sachverständige mit ihrer Expertise jedoch für eine Überraschung bei der Pulheimerin.
"Ich merke, du kämpfst mit den Tränen", merkt Lichter und überreicht Jennifer die Händlerkarte.
Den Deal schließt am Ende Elke Velten (72) ab. Die Händlerin aus Köln blättert 6700 Euro für das Schmuckstück hin.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/ZDF/Bares für Rares