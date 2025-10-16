"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter im Mittelpunkt: Verkäuferin den Tränen nahe

Köln - Bei " Bares für Rares " gibt es viele interessante Geschichten, die ans Licht kommen. Doch diese Story geht ans Herz. Im Mittelpunkt: Moderator Horst Lichter (63).

"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (63) steht im Mittelpunkt einer Geschichte der Verkäuferin. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Jennifer Stoll (31) aus Pulheim taucht mit einem Diamantarmband in den heiligen Trödelhallen der beliebten ZDF-Trödelshow auf.

"Wie sagt man so schön im Rheinland: Das ist aber mal ein Klunker!", erkennt der frühere TV-Koch Lichter direkt.

Die Einzelhandelskauffrau sei im Auftrag ihrer Oma da, denn diese habe das Armband zu Lebzeiten von ihrem Mann bekommen. "Er hat immer gesagt: 'Wenn mir mal was passiert, dann hast du das für schlechte Zeiten'", erklärt die 31-Jährige. Ihre Großmutter wolle mit dem Erlös des Armbandes nun ihre Rente aufstocken.

Interessant wird es, als sie über die familiären Verhältnisse aufklärt.

"Wir haben auch ein Museum. Mein Opa ist früher Rennfahrer gewesen und das Museum in Jammelshofen ist dafür prädestiniert, dass wir da ein bisschen reinvestieren", so die Verkäuferin.

Und da fällt beim 63-jährigen Entertainer der Groschen, denn er weiß, wer ihr Großvater ist. "Selbstverständlich kenne ich deinen Opa, das ist der Herr Erpelding", macht Horst klar.