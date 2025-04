"Bares für Rares"-Verkäuferin zieht Megadeal an Land, Händlerin kann Preis nicht zahlen

Köln - Schmuck ist bei " Bares für Rares " wahrlich keine Seltenheit. Der Ring, den Annett aus Norderstedt in der Sendung anbietet, ist hingegen ein Exemplar, an das sich alle Beteiligten noch lange erinnern werden. Nichtmal das Geld reichte aus, um ihn bar bezahlen zu können!

Um nicht blauäugig in die Sendung zu kommen, hatte sich Annett im Vorfeld ein Gutachten eingeholt. Demnach soll der Ring aus 585er-Weißgold satte 8000 bis 10.000 Euro einbringen. Wow! Doch die Expertin setzt noch einen drauf.

Die Reinheit des leicht gelblichen Steins bewertet die Sachverständige als "gut". Um ihn herum seien zudem diverse Achtkant-Diamanten gesetzt worden. Bei der Herstellung tippt Rezepa-Zabel auf die 1930er- oder 1940er-Jahren. Doch was ist das Juwel wert?

Auch ZDF-Expertin Heide Rezepa-Zabel muss zugeben, bisher selten so einen Riesen-Brillanten gesehen zu haben. "Eine wirklich beeindruckende Größe! Er bringt um die drei Karat auf die Waage", stellt sie fest. Damit ist klar: Das wird teuer!

In einer spektakulären Verhandlung setzt sich am Ende Elke Velten-Tönnies (2.v.l.) durch. Die 72-Jährige zahlt satte 10.500 Euro für den Ring. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Allein den Riesen-Brillanten bewertet Rezepa-Zabel mit über 11.000 Euro! Alles in allem schätzt die 59-Jährige den Ring deshalb auf sensationelle 12.000 bis 13.000 Euro. Da fällt der Besitzerin natürlich nur noch ein Wort ein: "Ka-Tsching!"

Aber sind die Händler überhaupt bereit, eine derart hohe Summe zu bezahlen? Die Antwort: Ja! "Bist du g'scheit", "Das ist aber ein fettes Teil", "Ein Traum", schallt es staunend durch der Verhandlungsraum, nachdem der Klunker enthüllt wurde.

Wolfgang Pauritsch (52) gibt mit 3000 Euro den Startschuss in eine spektakuläre Auktion. Elke Velten-Tönnies (72) ist ebenfalls interessiert und erhöht auf 5000 Euro. Doch Annett ist das alles noch viel zu weit entfernt von der Expertise, wie sie entschlossen anmerkt.

Dann erfährt Velten-Tönnies, was allein schon der Mittelstein wert ist und bietet 9500 Euro. Bei 10.000 Euro wirft Pauritsch das Handtuch. Doch die Verkäuferin will mehr. Erst für 10.500 Euro stimmt Annett dem Deal mit der 72-jährigen Kölnerin zu.

In deren Geldbörse herrscht jedoch Ebbe. Deshalb zahlt sie zunächst nur 2000 Euro an. Der Rest kommt per Blitzüberweisung.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.