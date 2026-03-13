XXL-Gewinn bei "Bares für Rares": Objekt sollte für zehn Euro weg, dann schlägt Zufall zu

Köln - Bei " Bares für Rares " steht ein Objekt zum Verkauf, welches einst auf dem Trödelmarkt verramscht werden sollte. Ein Zufall ändert alles – und bringt den Besitzern jetzt einen unerwarteten Geldsegen ein.

Christel und Roland wollen bei "Bares für Rares" eine über 100 Jahre alte Putte zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Christel und Roland haben ein Jahreszeiten-Putto mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Wie der Studio-Gast gegenüber Moderator Horst Lichter (64) verrät, handelt es sich dabei um das Geschenk eines ehemaligen Arbeitskollegen.

Dass die Skulptur wertvoll sein könnte, glaubten die beiden nicht. "Wir dachten erst, wir geben das Ding für zehn Euro auf den Flohmarkt", gibt Roland in der ZDF-Trödelshow ganz unverblümt zu. Erst ein Opernbesuch in Wien änderte seine Meinung.

Dort sah das Ehepaar ein ähnliches Exemplar – käuflich zu erwerben für 70.000 Schilling, was damals einem Wert von rund 10.000 D-Mark entsprach. Christel und Roland kamen ins Grübeln: Verbirgt sich hinter ihrer Putte vielleicht doch ein echter Schatz?

Colmar Schulte-Goltz (52) soll Licht ins Dunkel bringen. Der Experte erklärt zunächst, dass die Figur zu einer vierteiligen Serie mit den Motiven Frühling, Sommer, Herbst und Winter gehört. Ein Logo verrät die Herkunft: Wiener Keramik.

Der Entwurf stamme vom Gründer, dem österreichischen Bildhauer Michael Powolny, höchstpersönlich. "Ein viel beachteter und höchst sammelwürdiger Künstler, der bis heute von sich reden macht", wie Schulte-Goltz betont.