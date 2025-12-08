Abbruch vor dem Einzug? Bude von RTL-Bauer sorgt bei Hofdame Julia für Entsetzen

Oberpfalz - Bei " Bauer sucht Frau " greift ab Montagabend (8. Dezember) auch Landwirt Michael ins Geschehen ein. Doch beim Rundgang durch sein Haus trifft Single-Lady Julia der Schlag. Endet die Hofwoche noch vor ihrem Einzug?

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Michael (33) aus der Oberpfalz hatte noch nie eine richtige Beziehung. © RTL / Stefan Gregorowius

"Single bin ich eigentlich schon immer. Ich hatte noch nie eine richtige Beziehung", gesteht der 33-jährige Junggeselle im Rahmen der beliebten RTL-Kuppelshow. Als Begründung schiebt er dann noch hinterher: "Es hat halt irgendwie nie gepasst."

Alleine bleiben möchte Michael nicht, er will seinem Liebesglück auf die Sprünge helfen. Deshalb hat er sich für die Show beworben. Gemeinsam mit seiner Nachbarin schaut sich der Bauer die Briefe an, die für ihn angekommen sind. Der von Julia springt ihm dabei direkt in Auge.

Genau wie Michael kommt auch die 26-Jährige aus der Oberpfalz. Einen festen Partner an ihrer Seite hatte die Erzieherin ebenfalls noch nicht. Sie schreibt: "Gemütliche Filmabende auf dem Sofa musste ich bisher immer alleine verbringen" - eine weitere Gemeinsamkeit.

Im sommerlichen Kleid trifft Julia schließlich auf dem Hof ein. Die Freude bei Michael ist riesig. Noch nie habe sich eine Frau für ihn so hübsch gemacht, schwärmt er. Beim anschließenden Rundgang durchs Haus entdecken die beiden gar ein gemeinsames Hobby: das Puzzeln.