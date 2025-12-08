Abbruch vor dem Einzug? Bude von RTL-Bauer sorgt bei Hofdame Julia für Entsetzen
Oberpfalz - Bei "Bauer sucht Frau" greift ab Montagabend (8. Dezember) auch Landwirt Michael ins Geschehen ein. Doch beim Rundgang durch sein Haus trifft Single-Lady Julia der Schlag. Endet die Hofwoche noch vor ihrem Einzug?
"Single bin ich eigentlich schon immer. Ich hatte noch nie eine richtige Beziehung", gesteht der 33-jährige Junggeselle im Rahmen der beliebten RTL-Kuppelshow. Als Begründung schiebt er dann noch hinterher: "Es hat halt irgendwie nie gepasst."
Alleine bleiben möchte Michael nicht, er will seinem Liebesglück auf die Sprünge helfen. Deshalb hat er sich für die Show beworben. Gemeinsam mit seiner Nachbarin schaut sich der Bauer die Briefe an, die für ihn angekommen sind. Der von Julia springt ihm dabei direkt in Auge.
Genau wie Michael kommt auch die 26-Jährige aus der Oberpfalz. Einen festen Partner an ihrer Seite hatte die Erzieherin ebenfalls noch nicht. Sie schreibt: "Gemütliche Filmabende auf dem Sofa musste ich bisher immer alleine verbringen" - eine weitere Gemeinsamkeit.
Im sommerlichen Kleid trifft Julia schließlich auf dem Hof ein. Die Freude bei Michael ist riesig. Noch nie habe sich eine Frau für ihn so hübsch gemacht, schwärmt er. Beim anschließenden Rundgang durchs Haus entdecken die beiden gar ein gemeinsames Hobby: das Puzzeln.
Zustand des Gästezimmers für Hofdame Julia ein absoluter Schock
"Vielleicht können wir mal zusammen puzzeln", sinnieren die beiden Singles. Was der Erzieherin jedoch nicht verborgen bleibt, ist der doch sehr unfertige Zustand der vier Wände des Landwirts.
Elektrizität ist nur teilweise vorhanden. In der Küche steht lediglich ein Holz-Ofen zur Verfügung, auf dem gekocht wird. Der E-Herd ist ohne Funktion. Für Julia erstmal kein größeres Problem. "Ich kann mich, glaub' ich, damit arrangieren", erklärt sie.
Doch kurz darauf kippt die Stimmung. Erschrocken registriert die Erzieherin die funzelige Lichtsituation im Bad. Ihr Zimmer für die Hofwoche schießt den Vogel dann aber endgültig ab: Es gibt weder Strom noch einen vernünftigen Fußbodenbelag.
Nicht das, was sich die 26-Jährige vorgestellt oder erhofft hat. Ihre Mundwinkel sacken in den Keller. Wie Michael entschuldigend erklärt, habe er die Bude von einem Messie übernommen, um sie in Eigenregie zu renovieren. Doch will Julia so überhaupt leben?
Ob die Hofdame ihren Besuch abbricht oder Michael eine Chance gibt, seht Ihr bei "Bauer sucht Frau". Die neuen Folgen der aktuellen Staffel laufen montags und dienstags ab 20.15 Uhr bei RTL oder schon eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL