Landwirt bei "Bauer sucht Frau" rausgeschmissen - der rechnet mit RTL ab
Köln/Wüstenrot - Am Montagabend (3. November) startet die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" im Free-TV. Ein Landwirt, der in der Vorstellungsrunde noch dabei gewesen ist, wird jedoch nicht mehr am Start sein. Der Grund: RTL hat ihn rausgeschmissen!
"Es wäre natürlich schön gewesen, die Liebe des Lebens so zu finden", gesteht Armin (40) aus Wüstenrot in Baden-Württemberg gegenüber "echo24", doch der Kölner Privatsender hat dem gelernten Winzer einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Denn schon vor rund sechs bis acht Wochen sei er von RTL darüber informiert worden, dass er nicht mehr Teil der beliebten Kuppelshow sei. "Ich war gerade mit meiner Schwester Iris beim Einkaufen, als im Auto der Anruf kam", verrät der 40-Jährige.
Vor allem, dass der Sender nicht mal einen Brief geschrieben habe, sondern dass es nur die telefonische Absage gegeben habe, enttäuscht den Hobbykoch, der mit dieser Entscheidung jedoch im Reinen ist.
Denn er habe gesehen, wie die Landwirte in der Sendung dargestellt werden, weshalb er froh sei, doch nicht dabei zu sein. "Das hat mit Bauern und deren Arbeit nichts mehr zu tun", erklärt Armin, der weiter ausführt: "RTL will den Landwirt bloß als blöd darstellen. Die sollen den Landwirt Landwirt sein lassen, und nicht meinen, sie müssten ein Drehbuch schreiben für den Landwirt."
Landwirt Armin redet sich in Rage - RTL wehrt sich
Einmal in Rage geredet, schoss sich der 40-jährige Landwirt auf den Privatsender ein, der nicht meinen müsse, "dass sie die Herren sind und der Landwirt hat auf seinem eigenen Hof nichts mehr zu sagen. Das geht mir auf die Eier!"
Genau das habe er RTL auch mitgeteilt, weshalb sie ihn gnadenlos herausgeschmissen hätten. Denn immerhin hätten sich nach Angabe des gelernten Winzers 28 Frauen für ihn gemeldet, wovon zehn infrage gekommen seien. Allerdings habe keine der Kandidatinnen Zeit gehabt, als man mit ihnen drehen wollte.
Der Kölner Privatsender weist die Aussagen des Bauern jedoch entschieden zurück. "Armins Aussagen sind nicht korrekt. Wir hätten Armin sehr gerne die Chance gegeben, im Rahmen der Sendung eine Frau kennenzulernen", gibt eine Sprecherin von RTL gegenüber des Mediums preis.
Allerdings habe es keine ernsthaften Zuschriften von Frauen mit ehrlichem Interesse für den 40-Jährigen gegeben, was man Armin so auch mitgeteilt habe.
Die erste Folge der beliebten Kuppelshow seht Ihr ab Montag, dem 3. November um 20.15 Uhr bei RTL oder vorab im Stream bei RTL+.
Titelfoto: RTL