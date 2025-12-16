Liebes-Pleite oder Zukunft? So endet die Hofwoche bei Bauer Friedrich und seiner Laura
Lippetal - Bei "Bauer sucht Frau" geht die Hofwoche von Landwirt Friedrich (29) und seiner Laura (26) zu Ende. Kurz vor dem Abschied sprechen die beiden über ihre Gefühle. Gibt es eine gemeinsame Zukunft?
Nachdem sich die beiden in einer der vorherigen Episoden der beliebten RTL-Kuppelshow bereits im kalten Fluss sehr nahegekommen sind, fällt in der neuesten Folge endlich auch der erste richtige Kuss zwischen dem Hottie und seiner Auserwählten.
Am Ende ist es der gemeinsame Bau eines Insektenhotels, der die Lippen der Singles zueinander führt. Während eines Rundflugs über die Heimat des 29-Jährigen können sie schließlich kaum noch die Finger voneinander lassen.
Später am Tag wird es allerdings ernst: Auf einem Strohballennest in der Maschinenhalle wollen (oder müssen) die beiden bei einem Glas Wein über ihre Gefühle sprechen. Noch vor dem ersten "Pling" der Trinkgefäße möchte Friedrich etwas loswerden.
"Vielen Dank, dass du dich beworben hast und dass du das alles auf dich genommen hast, um mich kennenzulernen. Und dass du mir so eine schöne Zeit beschert hast", erklärt er überglücklich. Doch damit nicht genug …
Ergänzend fügt Friedrich hinzu: "Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns weiter sehen und weiter kennenlernen. Ich möchte das unbedingt und kann mir da nichts Schöneres vorstellen." Laura strahlt bis über beide Ohren.
Hofdame Laura überrascht Friedrich mit ganz besonderem Geschenk
Im Gegensatz zu dem Ackerbauern fällt es der Lehrerin nicht ganz so leicht, offen über ihre Gefühle zu sprechen. Daher hat sie sich etwas ganz Besonderes überlegt und bittet ihr Gegenüber zunächst einmal, seine Augen zu schließen.
Dann legt sie ihm ein T-Shirt in die Hände, das sie mit einer grünen Herzschlaglinie hat bedrucken lassen, in die eine Spargelstange integriert ist. Friedrich witzelt zunächst: "Der Herzschlag des Spargels? Heißt das, dein Herz schlägt für Spargel?"
Seine Hofdame lacht, doch das hat sie mit dem Aufdruck nicht ausdrücken wollen. "Man könnte auch sagen, mein Herz schlägt für dich", stellt sie klar. Mit so einer süßen Geste hat der Lippetaler nicht gerechnet. Gerührt umarmt er Laura - dann wird wieder geknutscht.
Im Einzelinterview kommt die 26-Jährige aus dem Schwärmen kaum noch heraus: "Das ist wirklich ein Mann, der total super an meine Seite passen würde, und ich würde wahnsinnig gerne gucken, was die Zukunft für uns bereithält", erklärt Laura.
Sind Friedrich und Laura noch ein Paar?
Und auch Friedrich ist hin und weg von seiner Hofdame und betont: "Ich habe ein Kribbeln im Bauch. Ich möchte sie jeden Tag sehen, ich möchte sie spüren, ich möchte sie bei mir haben." Beide wünschen sich ganz klar eine gemeinsame Zukunft.
Ob die beiden tatsächlich ein Paar geworden sind, wird aber erst in der Weihnachtssendung am 23. Dezember aufgelöst.
Die aktuelle Staffel "Bauer sucht Frau" läuft immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL und schon eine Woche vorab im Stream auf RTL+.
