"Bauer sucht Frau": Alles Aus bei Sachse Thomas und Soldatin
Köln - Das große Wiedersehen der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" ist gelaufen und es ist klar geworden, bei wem es wirklich gefunkt hat. Oder etwa doch nicht? Denn bei zwei Paaren ist - anders als gesehen - alles vorbei!
Bei Mutterkuh-Halter Thomas (39) aus dem Erzgebirge hat es so ausgesehen, als hätte er in Soldatin Michaela (35) die Frau fürs Leben gefunden.
In der Wiedersehensshow waren die beiden sogar im Partnerlook zu sehen. "So weit sind wir schon", schwärmte der 39-Jährige.
Doch Pustekuchen: Denn trotz aller Schwärmereien ist aus Thomas und Michaela nichts geworden!
"Nach dem großen Wiedersehen kamen wir in unserem Alltag an und wir beide merkten, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo es einfach nicht weiterging", erklärt die Soldatin gegenüber "BILD".
Demnach hätten sich die Gefühle nicht weiterentwickelt, was die 35-Jährige dem Landwirt dann auch Mitte Oktober mitgeteilt habe.
"Thomas ist so ein liebenswerter Mensch und ich wünsche ihm nur das Beste für seine Zukunft, dass er seine Traumfrau findet und mit ihr glücklich wird", wünscht sich Michaela, die mit dem 39-jährigen Sachsen weiterhin in freundschaftlichen Kontakt stehe.
"Bauer sucht Frau": Auch bei Rinderzüchter Johann und seiner Katja ist der Funke nicht übergesprungen
Und auch bei Rinderzüchter Johann (60) und Katja (55) hat es kein Happy End gegeben. "Katja und ich haben festgestellt, dass wir grundsätzlich andere Vorstellungen von einer Partnerschaft haben", verrät Johann.
Ihm und seinem Sohn Niklas gehe es gut und beide würden sich jetzt auf die Feiertage freuen - inklusive eines hoffnungsvollen Weihnachtsgeschenks.
Anders ist die Lage hingegen bei Landwirt Michi (22) und Hofdame Valentina (23). Die beiden wohnen inzwischen sogar zusammen.
Die 23-Jährige hatte sich zum 1. November auch einen neuen Job in Koblenz gesucht. Dennoch habe sie zur Sicherheit ihre Wohnung in Nürnberg vorerst behalten.
"Michi ist ein Mann, der mich sieht, und meine Mama hat auch gesagt, ich soll auf mein Herz hören. Wenn es passt, dann passt es", macht Valentina klar.
Auch bei den anderen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten, die am Ende der Hofwoche noch eine Hofdame zu Besuch hatten, scheint Amor gute Arbeit gemacht zu haben.
