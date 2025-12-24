"Bauer sucht Frau": Alles Aus bei Sachse Thomas und Soldatin

Köln - Das große Wiedersehen der 21. Staffel von " Bauer sucht Frau " ist gelaufen und es ist klar geworden, bei wem es wirklich gefunkt hat. Oder etwa doch nicht? Denn bei zwei Paaren ist - anders als gesehen - alles vorbei!

Zwischen Mutterkuh-Halter Thomas (39) und seiner Hofdame Michaela (35) ist alles Aus! © RTL

Bei Mutterkuh-Halter Thomas (39) aus dem Erzgebirge hat es so ausgesehen, als hätte er in Soldatin Michaela (35) die Frau fürs Leben gefunden.

In der Wiedersehensshow waren die beiden sogar im Partnerlook zu sehen. "So weit sind wir schon", schwärmte der 39-Jährige.

Doch Pustekuchen: Denn trotz aller Schwärmereien ist aus Thomas und Michaela nichts geworden!

"Nach dem großen Wiedersehen kamen wir in unserem Alltag an und wir beide merkten, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo es einfach nicht weiterging", erklärt die Soldatin gegenüber "BILD".

Demnach hätten sich die Gefühle nicht weiterentwickelt, was die 35-Jährige dem Landwirt dann auch Mitte Oktober mitgeteilt habe.

"Thomas ist so ein liebenswerter Mensch und ich wünsche ihm nur das Beste für seine Zukunft, dass er seine Traumfrau findet und mit ihr glücklich wird", wünscht sich Michaela, die mit dem 39-jährigen Sachsen weiterhin in freundschaftlichen Kontakt stehe.