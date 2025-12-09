Bauer sucht Frau: Deutliche Worte nach Korb, Single-Lady rechnet mit RTL-Landwirt ab

Brünen - Bei " Bauer sucht Frau "-Kandidat Daniel steht eine wichtige Entscheidung an: Er muss eine seiner beiden Hofdamen nach Hause schicken. Seine Wahl sorgt für Ärger!

Bullenzüchter Daniel (33) möchte die Hofwoche mit Jennifer (26) fortsetzen. Kontrahentin Emely (29, l.) stapft enttäuscht davon. © RTL

Beim Scheunenfest mit Moderatorin Inka Bause (57) hatte sich der Landwirt aus Nordrhein-Westfalen für Jennifer (26) und Emely (29) entschieden. Im Rahmen der Hofwoche konnte der 33-Jährige seine Verehrerinnen dann näher kennenlernen.

Nach einer aufregenden Zeit zu dritt ist dem Junggesellen allerdings auch klar: Zwei Frauen sind auf Dauer eine zu viel. Ohne groß um den heißen Brei herumzureden, gibt Daniel in der aktuellen Folge der RTL-Show tatsächlich Emely den Laufpass.

Die 29-Jährige kann die Entscheidung kaum fassen und versteht die Welt nicht mehr: "Mir geht es definitiv nicht gut damit. Ich habe es überhaupt nicht kommen sehen", gesteht sie im Einzelinterview mit dem Kölner Privatsender.

Auch für Daniel hat die Single-Lady deutliche Worte parat: "Ich glaube, ich bin besonders verletzt, weil er mir in meinen Augen andere Signale gesendet hat. Dann ist es natürlich noch schwerer, das nachzuvollziehen, woher diese Entscheidung jetzt kam."

Vor allem die Begründung des Landwirts, ihre Kontrahentin habe durch ihre Erfahrung im Bereich der Hofarbeit mehr Pluspunkte sammeln können, stößt Emely übel auf. Daniel hatte zuvor noch beteuert, keine Arbeitskraft zu suchen.