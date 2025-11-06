Erst Eierlikör, dann wilde Küsse: Hühnerwirt gibt bei "Bauer sucht Frau" Vollgas
Köln - Die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" ist gestartet, und ein Landwirt scheint es mit der körperlichen Nähe besonders eilig zu haben. Schon beim Scheunenfest fällt der erste Kuss!
Insgesamt zehn Kandidaten, darunter auch zwei Bäuerinnen, begrüßt Moderatorin Inka Bause (56) am Montagabend beim ersten Kennenlernen. Zu den Auserwählten gehört auch Hühnerwirt Walter.
Der 73-Jährige ist der älteste Kandidat der aktuellen Ausgabe und war bereits im Vorfeld in die Schlagzeilen geraten, weil er seinen eigenen Sohn ausbootete, um an der Kuppelshow teilzunehmen. Und offenbar will er bei der Suche nach der Liebe keine Zeit verlieren.
"Ich verliebe mich ganz schnell", erklärt den Emsländer im Gespräch mit Bause und fügt ergänzend noch hinzu: "Der erste Blick ist meistens der richtige." Die Chancen stehen gut, denn gleich drei Frauen wollen den Vater von sieben Kindern gerne näher kennenlernen.
Walter selbst ist von seinem Charme überzeugt. "Flirten kann ich", erklärt der 73-Jährige vollmundig, dann stellt er seine erste Frage an die Damenrunde: "Und? Habt ihr Führerschein?" Na, wenn Herzen da mal nicht schmelzen …
RTL-Bauer tönt nach Damenwahl: "Von Dreien gehen Zweie wieder retour!"
Nachdem er die Fahrtüchtigkeit seiner Bewerberinnen überprüft hat, schwadroniert der Hühnerwirt darüber, was ihm in einer Beziehung noch so wichtig ist. Natürlich sollte die Frau an seiner Seite auch eine gute Köchin sein.
Hohe kulinarische Ansprüche hat der Emsländer aber nicht. "Ich esse alles - außer Salat", merkt er lachend an. So richtig brechen mag das Eis aber nicht. Komisch. Da hilft vorerst nur der Eierlikör weiter. Gilt übrigens auch für die TV-Zuschauer.
Dass er ein sehr entscheidungsfreudiger Zeitgenosse ist, beweist Walter auch bei RTL. Schon nach kurzer Zeit hat er seine Wahl getroffen. Katharina soll mit zu ihm auf den Hof kommen. "Von Dreien gehen Zweie wieder retour", ulkt er gegenüber Bause. Uff.
Im Rahmen des traditionellen Scheunenfests geht der Hühnerfreund bei seiner zukünftigen Hofdame dann auch sofort in den Angriffsmodus über. Walter und Katharina küssen sich. In diesem Tempo dürften in Folge zwei bereits die Hochzeitsglocken läuten …
Wie es bei den beiden Turteltauben weitergeht, seht Ihr in der nächsten Folge von "Bauer sucht Frau" am 10. November oder vorab bei RTL+.
Titelfoto: RTL