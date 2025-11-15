Knüppelharter Schicksalsschlag: Darum bekam TV-Traumpaar nie eigene Kinder

Oberfranken - Bruno (63) und Anja (56) lernten sich 2007 bei " Bauer sucht Frau " kennen. Sie zählen zu den absoluten Traumpaaren. Ihr Kinderwunsch blieb allerdings unerfüllt. Der Grund dafür ist dramatisch!

Bruno (63) und Anja (56) lernten sich 2009 bei "Bauer sucht Frau" kennen und sind bis heute glücklich miteinander. © IMAGO / Reichwein

Zwei Jahre nach ihrer ersten Begegnung im Rahmen der RTL-Kuppelshow mit Moderatorin Inka Bause (56) gaben sich die beiden das Jawort. Auch gemeinsamer Nachwuchs war geplant. Doch dann schlug das Schicksal zu - und zwar knüppelhart.

Wie das Paar in der RTL-Doku-Reihe "Ralf, der Bauernreporter" preisgibt, bekam Anja nur wenige Monate nach der Märchenhochzeit plötzlich heftige Bauchschmerzen. Der Notfall führte sie direkt ins Krankenhaus, wo ihr der Blinddarm entfernt wurde.

Nach dem Eingriff fing sich die heute 56-Jährige eine Streptokokken-Infektion ein, die zu einem akuten Organversagen führte. Die ehemalige Hofdame musste damals sogar um ihr Leben bangen.

"Da ging es mir so, so schlecht", erinnert sich Anja im rückblickenden Gespräch mit RTL-Reporter Ralf Herrmann. Die Erkrankung hatte verheerende Folgen für ihren Körper und hinterließ irreparable Schäden.