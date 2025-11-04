Erst Eierlikör-Date, dann wilde Küsse: Hühnerwirt sucht im TV Köchin mit Führerschein

Köln - Die neue Staffel von " Bauer sucht Frau " ist gestartet, und ein Landwirt scheint es mit der körperlichen Nähe besonders eilig zu haben. Schon beim Scheunenfest fällt der erste Kuss!

Hühnerwirt Walter (73) sucht bei "Bauer sucht Frau" nach der großen Liebe. © RTL

Insgesamt zehn Kandidaten, darunter auch zwei Bäuerinnen, begrüßt Moderatorin Inka Bause (56) am Montagabend beim ersten Kennenlernen. Zu den Auserwählten gehört auch Hühnerwirt Walter.

Der 73-Jährige ist der älteste Kandidat der aktuellen Ausgabe und war bereits im Vorfeld in die Schlagzeilen geraten, weil er seinen eigenen Sohn ausbootete, um an der Kuppelshow teilzunehmen. Und offenbar will er bei der Suche nach der Liebe keine Zeit verlieren.

"Ich verliebe mich ganz schnell", erklärt den Emsländer im Gespräch mit Bause und fügt ergänzend noch hinzu: "Der erste Blick ist meistens der richtige." Die Chancen stehen gut, denn gleich drei Frauen wollen den Vater von sieben Kindern gerne näher kennenlernen.

Walter selbst ist von seinem Charme überzeugt. "Flirten kann ich", erklärt der 73-Jährige vollmundig, dann stellt er seine erste Frage an die Damenrunde: "Und? Habt ihr Führerschein?" Na, wenn Herzen da mal nicht schmelzen …