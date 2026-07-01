Fernbeziehung beendet! "Bauer sucht Frau"-Paar sorgt für Überraschung

Österreich - Im Finale von " Bauer sucht Frau International " sorgte Franz (53) mit seinem Heiratsantrag an Silke (56) für einen Paukenschlag. Jetzt folgt der nächste Liebeshammer!

Mutterkuhhalter Franz (53) hat seiner Hofdame Silke (56) in der achten Staffel von "Bauer sucht Frau International" einen Heiratsantrag gemacht. © RTL

Schon während der RTL-Dreharbeiten ließ der Mutterkuhhalter aus Österreich nichts anbrennen. Er ging sowohl mit Simone als auch mit Silke auf Tuchfühlung und tauschte mit beiden heimliche Küsse aus. Am Ende entschied er sich für Silke.

Und auch die Brünette schien sich ihrer Sache sehr sicher zu sein. "Für dich gebe ich alles auf", stellte sie in der Schlussepisode unmissverständlich klar. Den Franz könne ihr niemand mehr wegnehmen.

Jetzt wagen die beiden den nächsten Schritt - und der heißt: Fernbeziehung beenden! Bis dato trennten Silke und Franz satte 750 Kilometer. Damit soll nun endgültig Schluss sein. "Das ist jetzt der letzte Kurztrip, den ich hier nach Ellmau mache", erklärt die ehemalige Hofdame gegenüber RTL.

Und weiter: "Wie ihr seht im Hintergrund, ein paar Kartons sind schon mit dabei. Die hab' ich schon hierher mitgenommen." Der endgültige Umzug soll im nächsten Monat steigen. "Dann kommt der große Möbelwagen und dann ziehe ich für immer zum Franz!"