Hottie-Landwirt Friedrich in Not: Kaum sind seine Hofdamen da, kippt die Stimmung

Lippetal - Als Kandidat mit den meisten Zuschriften aller Zeiten hat Friedrich bei " Bauer sucht Frau " die Qual der Wahl: Am Ende entscheidet er sich für Laura und Selina. Doch kaum hat die Hofwoche begonnen, gibt es Knatsch …

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Friedrich (29) hat Lehrerin Laura (l.) und Studentin Selina auf seinen Hof eingeladen. © RTL / Stefan Gregorowius

Bei ihrer Ankunft auf dem Anwesen des 29 Jahre alten Landwirts aus Lippetal (NRW) sind die beiden Damen zunächst schwer begeistert von dem, was ihre Augen da zu sehen bekommen. Das Haupthaus der Familie hat insgesamt rund 35 Zimmer.

"Ich war total gespannt, das von innen sehen zu können", frohlockt Selina in der neuesten Folge der beliebten RTL-Kuppelshow. Die Butze hat nämlich nicht nur ein Jagdzimmer, sondern auch gleich ein eigenes X-Mas-Zimmer aufzubieten.

Auch Nebenbuhlerin Laura ist hin und weg und schwärmt: "Da hätte ich mir schon vorstellen können, dass ich da vielleicht auch mal an Weihnachten sitze." Nur wenige Meter weiter hat Friedrich sein ganz eigenes Reich.

"Das wird euer neues Zuhause", erklärt der Junggeselle zunächst noch gut gelaunt. Dann kippt die Stimmung. "Ja, hier wohnt ein Mann alleine", spöttelt Selina beim Blick auf die Einrichtung. Und auch Laura mäkelt: "Über die Couch müssen wir noch mal sprechen."

Für noch mehr Spannungen sorgt im Anschluss die Aufteilung der Schlafgemächer. "Mit meiner Konkurrentin muss ich mir jetzt nicht unbedingt ein Bett teilen", stellt Selina im Einzelinterview mit RTL gleich mal unmissverständlich klar.