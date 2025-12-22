Bauer sucht Frau: Klartext beim RTL-Wiedersehen, diese Paare sind noch fest zusammen

Köln - Die 21. Staffel von " Bauer sucht Frau " ist im Kasten und auch diesmal steht wieder eine Frage über allen anderen: Welche Duos konnten ihre Gefühle über die Dreharbeiten hinweg aufrechterhalten?

Kerrin (28) und Bastian (25) stellen sich beim großen Wiedersehen den Fragen von "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause (57). © RTL

Die Dreharbeiten der beliebten RTL-Kuppelshow liegen im Vergleich zur TV-Ausstrahlung bekanntermaßen immer ein paar Monate zurück. In dieser Zeit kann viel passieren.

In der großen Wiedersehensshow, die am 22. Dezember im Free-TV ausgestrahlt wird, aber schon jetzt auf RTL+ abrufbar ist, sprechen die Teilnehmer Klartext. Und bei einigen hat es tatsächlich mächtig gefunkt.

Zwischen Bastian (25) und Kerrin (28) herrschte während der aktuellen Ausgabe so viel Harmonie, dass sie von den Kölner Fernsehmachern kaum gezeigt wurden. Dafür haben ihre Gefühle Bestand: Die beiden sind eine Fernbeziehung eingegangen.

Doch die Distanz von 600 Kilometern soll schon bald der Vergangenheit angehören. Es wird ernst - ein Umzug auf Bastians Hof ist das Ziel. "Wir versuchen uns jetzt so gut und so schnell wie möglich kennenzulernen und dann hopp oder top!", so der Ackerbauer.

Auch Katharina und Walter haben sich gefunden. Der Hühnerwirt denkt bereits einen Schritt weiter: "Wir müssen sehen, ob wir noch eine Hochzeit machen möchten", lässt er Inka wissen. Seine Hofdame ahnte davon nichts. Lachend merkt sie an: "Ich lasse mich überraschen!"