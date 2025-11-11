Hottie-Landwirt Friedrich in Not: Kaum sind seine Hofdamen da, kippt die Stimmung
Lippetal - Als Kandidat mit den meisten Zuschriften aller Zeiten hat Friedrich bei "Bauer sucht Frau" die Qual der Wahl: Am Ende entscheidet er sich für Laura und Selina. Doch kaum hat die Hofwoche begonnen, gibt es Knatsch …
Bei ihrer Ankunft auf dem Anwesen des 29 Jahre alten Landwirts aus Lippetal (NRW) sind die beiden Damen zunächst schwer begeistert von dem, was ihre Augen da zu sehen bekommen. Das Haupthaus der Familie hat insgesamt rund 35 Zimmer.
"Ich war total gespannt, das von innen sehen zu können", frohlockt Selina in der neuesten Folge der beliebten RTL-Kuppelshow. Die Butze hat nämlich nicht nur ein Jagdzimmer, sondern auch gleich ein eigenes X-Mas-Zimmer aufzubieten.
Auch Nebenbuhlerin Laura ist hin und weg und schwärmt: "Da hätte ich mir schon vorstellen können, dass ich da vielleicht auch mal an Weihnachten sitze." Nur wenige Meter weiter hat Friedrich sein ganz eigenes Reich.
"Das wird euer neues Zuhause", erklärt der Junggeselle zunächst noch gut gelaunt. Dann kippt die Stimmung. "Ja, hier wohnt ein Mann alleine", spöttelt Selina beim Blick auf die Einrichtung. Und auch Laura mäkelt: "Über die Couch müssen wir noch mal sprechen."
Für noch mehr Spannungen sorgt im Anschluss die Aufteilung der Schlafgemächer. "Mit meiner Konkurrentin muss ich mir jetzt nicht unbedingt ein Bett teilen", stellt Selina im Einzelinterview mit RTL gleich mal unmissverständlich klar.
"Bauer sucht Frau"-Hofdame von Zimmer geschockt: "Das ist echt fies!"
Als Friedrich den beiden Frauen schließlich das große Bett zeigt, bohrt die Studentin sofort mit leicht schnippischem Unterton nach: "Ist das jetzt das einzige Zimmer? Kommt noch ein Zimmer?"
Der Rekordbauer kann die Gemüter zunächst beruhigen, denn es gibt tatsächlich noch ein weiteres Schlafzimmer für seine Gäste. Dieses hat allerdings einen Haken: Es ist bedeutend kleiner, da es sich dabei eigentlich um sein Büro handelt.
"Das ist echt fies", merkt Selina sichtlich geschockt an. Friedrich versucht ihr den Raum anderweitig schmackhaft zu machen: "Hier ist der Vorteil, man kann raus auf die Pferde gucken", so der Hottie.
Während die Studentin noch auf eine faire Auslosung hofft, geht Kontrahentin Laura in die Offensive und bietet ganz selbstlos an, in dem kleineren Zimmer zu nächtigen. Ob die Lehrerin mit diesem Schachzug bei ihrem Traummann punkten kann?
Wie es bei dem Trio weitergeht, zeigt "Bauer sucht Frau" jeden Montag ab 20.15 Uhr bei RTL. Die neuste Episode steht jeweils schon eine Woche vorab bei RTL + zum Streamen bereit.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius