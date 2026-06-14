Bauer sucht Frau: Ex-Hofdame Jasmin packt aus, was bei RTL nicht gezeigt wurde

Köln - In der jüngsten Staffel von " Bauer sucht Frau International " buhlte Jasmin (41) um das Herz von Landwirt Andreas (46). Im Netz packt die Ex-Hofdame jetzt aus, was im TV nicht gezeigt wurde.

Jasmin (41) nahm an der achten Staffel der International-Variante von "Bauer sucht Frau" teil. © Bildmontage: Instagram/jazzy_rose777 (Screenshots)

Acht Folgen genügten der sympathischen Blondine am Ende nicht, um das Herz des 46-Jährigen zu erobern. Nachdem auf seinem Hof kurz zuvor ein heftiger Zickenkrieg eskaliert war, entschied sich Andreas schließlich für Nebenbuhlerin Katarina.

Zum Auftakt der achten Ausgabe der Kuppelshow war zu sehen, wie der Mutterkuhhalter aus Tirol mithilfe eines Tablets aus zahlreichen Bewerbungen drei Damen auswählte, um sie bei einem Vorab-Treffen in Potsdam näher kennenzulernen.

Wie Jasmin auf ihrem Instagram-Kanal nun verriet, habe sie die Aufmerksamkeit des Bauern jedoch eigentlich mit einem handgeschriebenen Brief auf sich lenken wollen. Im TV wurde die romantische Geste jedoch komplett unter den Teppich gekehrt.

"Der Brief, mit dem die Geschichte begonnen hat …", schreibt die 41-Jährige zu einem Bild von dem verpönten Schriftstück. Enttäuscht fügt sie überdies noch hinzu: "Im TV sah es später so aus, als hätte er einfach nur ein Bild auf seinem Tablet ausgewählt."