Nach doppeltem Korb: So geht es für Landwirtin Insa bei "Bauer sucht Frau" weiter
Köln - Das Scheunenfest bei "Bauer sucht Frau" endete in einem regelrechten Schock für Pferdeliebhaberin Insa. Denn beide eingeladenen Kandidaten gaben der 29-Jährigen eine Abfuhr. Doch wie geht es jetzt für sie weiter in der RTL-Kuppelshow?
Mit ihrem Kinderwunsch trat die Niedersächsin vor allem bei Daniel keine Türen ein, denn der Bewerber könne es sich nicht vorstellen, Nachwuchs zu bekommen.
Trotzdem war es Insas Wunsch, sowohl Daniel als auch den anderen Kandidaten Christoph mit in die Hofwoche zu nehmen, was jedoch Christoph nicht gepasst habe, da er "dieses Rivalitäts-Ding überhaupt nicht" möge.
Beide lehnten die Einladung, mit auf ihren Hof in einem kleinen Dorf zwischen der Lüneburger Heide und Rotenburg zu kommen, ab. Doch das will sich die Pferdeliebhaberin nicht gefallen lassen und sucht das Gespräch mit Christoph.
"Du warst tatsächlich von Anfang an mein Favorit und deshalb war ich auch vorhin so ein bisschen schockiert und traurig, dass du gesagt hast, dass du nicht mitkommen möchtest", gesteht die Pferdehofbesitzerin.
Gibt es ein Happy End für Insa und Christoph?
Aus diesem Grund wolle sie einen zweiten Anlauf nehmen und den "Bauer sucht Frau"-Kandidaten erneut bitten, ihn zu begleiten.
"Und da wollte ich dich fragen, ob du bereit wärst mitzukommen, wenn nur du mitkommst zur Hofwoche?", will die 29-Jährige nochmals wissen.
Nach kurzer Überlegung lässt sich Christoph breitschlagen und gibt dem Ganzen doch eine Chance.
"Ja, gerne! Also ich würde mich richtig freuen, wenn wir das so machen, und ich wäre auf jeden Fall dabei", zeigt sich Christoph von dem neuen Vorschlag ganz begeistert.
Es gibt also doch noch ein Happy End für Insa und sie darf ihren Favoriten mit in die Hofwoche nehmen. "Ich bin total erleichtert, dass es sich so aufgelöst hat und dass wir ein wenig Zeit jetzt hatten und jeder alles verdauen konnte", verrät die Niedersächsin.
Wie sich Christoph auf dem Reiter- und Therapiehof schlägt, seht Ihr in der kommenden Folge von "Bauer sucht Frau" am Montag, dem 10. November, bei RTL oder vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius