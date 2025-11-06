Nach doppeltem Korb: So geht es für Landwirtin Insa bei "Bauer sucht Frau" weiter

Landwirtin Insa (29), hier mit Moderatorin Inka Bause (56) hat von ihren Kandidaten eine Absage erhalten. © RTL / Stefan Gregorowius

Mit ihrem Kinderwunsch trat die Niedersächsin vor allem bei Daniel keine Türen ein, denn der Bewerber könne es sich nicht vorstellen, Nachwuchs zu bekommen.

Trotzdem war es Insas Wunsch, sowohl Daniel als auch den anderen Kandidaten Christoph mit in die Hofwoche zu nehmen, was jedoch Christoph nicht gepasst habe, da er "dieses Rivalitäts-Ding überhaupt nicht" möge.

Beide lehnten die Einladung, mit auf ihren Hof in einem kleinen Dorf zwischen der Lüneburger Heide und Rotenburg zu kommen, ab. Doch das will sich die Pferdeliebhaberin nicht gefallen lassen und sucht das Gespräch mit Christoph.

"Du warst tatsächlich von Anfang an mein Favorit und deshalb war ich auch vorhin so ein bisschen schockiert und traurig, dass du gesagt hast, dass du nicht mitkommen möchtest", gesteht die Pferdehofbesitzerin.