RTL-Hofdame sorgt mit Outfit für Aufsehen, Blicke der Konkurrentin sprechen Bände
Südtirol (Italien) - Mit einem ungewöhnlichen Outfit überrumpelt Jasmin (41) Landwirt Andreas (46) bei "Bauer sucht Frau International". Die Blicke von Konkurrentin Katharina (43) sprechen daher Bände.
Als der Milchviehhalter und die 43-jährige Hessin von der Hofarbeit ins Haus kommen, werden die beiden von einem anderen Geruch überrascht.
"Ich habe für euch Thai Red Curry gemacht. Mal schauen, ob es auch schmeckt oder ob es euch zu scharf ist", so die Hofdame aus der Schweiz.
Angetan ist der Landwirt aber auch vom Aufzug der 41-Jährigen. Denn Jasmin hat sich in Schale geworfen und überrascht Andreas mit einer traditionellen Tracht.
"So ein thailändisches Outfit habe ich noch nie gesehen. Es stand ihr sehr gut", schwärmt der 46-jährige "Bauer sucht Frau"-Kandidat.
Währenddessen ist Katharina nicht verwundert über den "Angriff" ihrer Konkurrentin auf das Herz des Landwirtes.
"Ich hätte mir denken können, dass Jasmin noch einen raushaut, dass noch etwas kommt", so die 43-Jährige.
"Bauer sucht Frau International": Jasmin offenbart Gefühle für Andreas
Doch wie kommt die thailändische Kost beim Südtiroler an? "Schmeckt gut", findet Andreas, der selbst erkennt, dass es sich bei dem Fleisch um Hühnchen handelt.
"Dass Jasmin sich so in Schale geworfen hat und sowas gekocht hat, zeigt mir schon, dass sie es ernst meint und mich überzeugen will. Das finde ich schön", macht der Milchviehhalter klar.
Auch die Schärfe im Essen macht ihm nichts aus - ganz im Gegenteil, denn: "Jasmin war auch scharf", so der 46-Jährige.
"Wenn ich Andreas sehe, dann strahle ich über beide Ohren. Ich habe mich ein kleines bisschen in Andreas verliebt und man sieht es mir, glaube ich, auch an", verrät Jasmin.
Als Andreas dann gesteht, dass ihm auch warm ums Herz werde, blickt Hessin Katharina entgeistert auf.
"Jasmin geht einfach aufs Ganze und Katharina schaut ein bisschen zu und ist dann gekränkt. Das hat man gesehen", hat auch Andreas die sparsamen Blicke bemerkt.
"Ich fühle mich ein bisschen zurückgestellt", gibt die 43-Jährige schließlich auch zu.
Kann Katharina Andreas noch von sich überzeugen oder hat Jasmin schon das Rennen gemacht? Das seht Ihr in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International". Die Folgen laufen immer montags und dienstags, um 20.15 Uhr, bei RTL. Auf RTL+ sind die jeweiligen Folgen bereits sieben Tage früher zu sehen.
Titelfoto: Screenshot/RTL+