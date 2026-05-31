RTL-Hofdame sorgt mit Outfit für Aufsehen, Blicke der Konkurrentin sprechen Bände

Südtirol (Italien) - Mit einem ungewöhnlichen Outfit überrumpelt Jasmin (41) Landwirt Andreas (46) bei " Bauer sucht Frau International ". Die Blicke von Konkurrentin Katharina (43) sprechen daher Bände.

Hofdame Jasmin (41, l.) hat bei "Bauer sucht Frau International" für Andreas (46) und Konkurrentin Katharina (43) gekocht. © Screenshot/RTL+

Als der Milchviehhalter und die 43-jährige Hessin von der Hofarbeit ins Haus kommen, werden die beiden von einem anderen Geruch überrascht.

"Ich habe für euch Thai Red Curry gemacht. Mal schauen, ob es auch schmeckt oder ob es euch zu scharf ist", so die Hofdame aus der Schweiz.

Angetan ist der Landwirt aber auch vom Aufzug der 41-Jährigen. Denn Jasmin hat sich in Schale geworfen und überrascht Andreas mit einer traditionellen Tracht.

"So ein thailändisches Outfit habe ich noch nie gesehen. Es stand ihr sehr gut", schwärmt der 46-jährige "Bauer sucht Frau"-Kandidat.

Währenddessen ist Katharina nicht verwundert über den "Angriff" ihrer Konkurrentin auf das Herz des Landwirtes.

"Ich hätte mir denken können, dass Jasmin noch einen raushaut, dass noch etwas kommt", so die 43-Jährige.