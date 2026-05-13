RTL verrät erste "Bauer sucht Frau"-Kandidaten: Melina sorgt mit Alter für große Überraschung
Köln - Die Suche nach der großen Liebe bei "Bauer sucht Frau" geht in die nächste Runde! Pünktlich zum Bergfest hat RTL die ersten drei Landwirte der neuen Staffel vorgestellt. Eine Kandidatin sorgt dabei für eine ordentliche Überraschung!
Eine Woche nach der Vorstellung aller "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten kommt RTL plötzlich mit den ersten Namen der neuen nationalen Staffel daher.
Eine Landwirtin sorgt bei TV-Zuschauern sicher für große Augen: die erst 22 Jahre alte Melina aus Hessen.
Die Pferdetrainerin sucht inmitten von jeder Menge Hunden, Katzen und Esel nach der Liebe fürs Leben - trotz ihrer jungen Jahre. "Ich weiß trotzdem, dass ich eine feste Beziehung will. Ich wünsche mir eine Person, mit der ich mir meine Zukunft aufbauen kann", erklärt sie.
Zusammen mit ihren Eltern - mit denen sie auf einem Hof lebt - kümmert sie sich um unzählige Tiere, die zuvor unter anderem vor dem sicheren Tod gerettet wurden. "Ich bin stolz darauf, dass wir viele Tiere aus dem Tierschutz gerettet haben und ihnen ein neues Zuhause und eine Perspektive bieten können."
Was sie sich von ihrem Traummann wünscht, weiß die 22-Jährige darüber hinaus ebenfalls schon.
RTL stellt Rest aller "BsF"-Singels an Pfingstmontag vor
Könnte sie sich ihren Zukünftigen backen, müsse der nicht nur sportlich und abenteuerlustig sein, sondern auch ein Interesse fürs Reiten mitbringen.
"Mir reicht es mit dem Singlesein, ich würde mir einfach mal wünschen, anzukommen", lautet ihre Devise für die "BsF"-Staffel.
Auch dabei ist Landwirt Björn (49) - ebenfalls aus Hessen. Nach 14 Single-Jahren sehnt er sich endlich wieder nach einer neuen Partnerin. "Ich wünsche mir eine bodenständige Frau mit Herz, die mein Haus wieder mit Leben füllt."
Allerdings betreibt er seinen Hof mit 65 Mastrindern nur nebenbei. Hauptberuflich arbeitet der 49-Jährige als Lagerist und Lkw-Fahrer. Aufgeben will er seinen Hof aber nicht - der familiären Tradition wegen.
"Der Hof bedeutet mir viel, ich habe ihn von meinen Eltern und Großeltern übernommen. Aus diesem Grunde führe ich das Erbe weiter."
Auch Bauer Andi (30) aus der Schwäbischen Alb will bei "Bauer sucht Frau" die Frau für den Rest seines Lebens finden. "Für mich wäre es etwas Unbezahlbares, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich bedingungslos liebt", erklärt er.
An Pfingstmontag (25. Mai) stellt RTL alle diesjährigen Teilnehmenden vor.
Titelfoto: Bildmontage: RTL