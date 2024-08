Beauty & The Nerd: Das Streit-o-meter steigt auf 100! "Du bist 'ne Falsche"

Mit so vielen bekannten Gesichtern wie nie zuvor geht "Beauty and the Nerd" in seine 5. Staffel. DIESER Cast stellt Vorgängerinnen direkt mal in den Schatten.

Von Nico Zeißler

Koh Samui (Thailand) - Mit so vielen bekannten Gesichtern wie nie zuvor geht "Beauty and the Nerd" in seine fünfte Staffel. DIESER Cast stellt Vorgängerinnen wie Reality-Queen Emmy Russ (25), TV-Schreihals Cecilia Asoro (28) oder Walentina Doronina Wünnenberg (24) - sorry - direkt mal in den Schatten. ACHTUNG, SPOILER!

Stößchen! Denn "Beauty and the Nerd" geht in die fünfte Runde. © Joyn/Benjamin Kis

Kim Virginia Hartung (28) glaubt, mit Collin (22) den Jackpot gezogen zu haben. © Joyn Sie sammeln Karten, faszinieren sich für Schiffe oder verkleiden sich als "Deadpool": die acht Nerds, die eine der Beautys für sich begeistern wollen. Und da sind mit den Dschungelcamp-Ladys Kim Virginia Hartung (28) und Linda Nobat (29), sowie Christin Okpara (28, "Das große Promi-Büßen") oder Shelly Schmidt (25, "Are You The One?") auch einige Granaten dabei. Kim Virginia und Collin (22) viben gleich gut. Der Informatiker würde "zu jeglichem Blödsinn nicht nein sagen" und auch seine Auserwählte würde "seine Hand nicht wegschlagen". Uhlala, wird das etwa eine Datingshow? Christin gerät direkt mal mit Pierre (29) aneinander. Der Mittelalter-Fan hätte schon längst den Abwasch gemacht, jedoch fehlen die Handtücher. Und auf die Küchenplatte könne er das nasse Geschirr keinesfalls stellen. TV & Shows René nimmt 30 Jahre Crystal Meth: "Am meisten Druck macht mir, dass das Gericht so dahintersteht" "Bei der Hitze stelle ich das nicht drauf, weil in einer Natursteinplatte kleine Poren sind und die Wasser ziehen. Wenn irgendjemand eine heiße Pfanne oder heißen Kaffeebecher draufstellt, kann es zu Mikrorissen kommen - da kann so eine Platte platzen", so der Düsseldorfer.

