"Der Bergdoktor": Hans Sigl macht geheimnisvolle Andeutung für Staffel 17

Kann Lilli (Ronja Forcher, 28, r.) ihrem Vater Martin (Hans Sigl, 54) noch einmal verzeihen? © ZDF/Erika Hauri

Wir erinnern uns: In der 16. Staffel "Der Bergdoktor" kam Martins dunkles Geheimnis ans Licht. Seine leibliche Tochter Lilli (Ronja Forcher, 27) war gar nicht bei einem One-Night-Stand mit Sonja entstanden. Der TV-Arzt hatte über Monate eine Affäre mit der Ex-Frau seines Bruders Hans (Heiko Ruprecht, 51).

Dies sorgte für einen Bruch zwischen den Grubers. Martin wollte Ellmau in Richtung New York verlassen, doch als er schon im Privatjet von Franziska am Flughafen saß, ereilte ihn die Nachricht, dass seine Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 72) auf der Intensivstation liegt und keiner so recht weiß, was mit ihr ist.

Dass Lisbeth keinen Serien-Tod in Staffel 17 sterben wird, ist bereits klar. Doch wie geht es zwischen Lilli, Martin und Hans weiter? Findet die Gruber-Familie wieder zusammen?

Diesbezüglich machte Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl nun eine Andeutung bei einem Interview mit Ronja Forcher.