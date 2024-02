"Der Bergdoktor": Linn vom ZDF abgesägt und Baby-Drama - Fans gehen auf die Barrikaden!

"Ich habe mitbekommen, dass Linn aus der Serie geschrieben wird. Ich finde das unbegreiflich. Endlich eine selbstbewusste, schlagfertige Frau, die ihren Weg geht. Es gibt so viele Klischees im 'Bergdoktor', dass gerade diese Rolle und ihre Besetzung so erfrischend anders waren", schreibt ein User auf Instagram .

Franziska (Simone Hanselmann, 44) verließ den Bergdoktor. © ZDF/Erika Hauri

Und eine weitere Storyline nervt die "Bergdoktor"-Fans gewaltig: Das Drama um Martins Baby, das mit seiner Ex-Freundin Franziska (Simone Hanselmann, 44) in Amerika lebt, lassen die Drehbuchautoren in Staffel 17 einfach unter den Tisch fallen.

"Irgendwie muss ich sagen, seit die Franziska mit dem Baby für immer in der Versenkung verschwunden ist, bin ich überkritisch. Das tut man nicht. Wenn schon Baby, dann: Baby!", schreibt ein User im "Bergdoktor"-Forum bei "Be friends online" und fügt dazu: "So ist das – sorry, Leute: ein Vater, der sein Kind im Stich lässt. Und das im ZDF."

Die TV-Zuschauer würden sich wünschen, zumindest ab und zu Martin als fürsorglichen Vater zu sehen.

"Also zumindest als Story könnte er ja in jeder Folge mal Babybilder ansehen, Facetimen, Päckchen packen und verschicken, darüber reden. Sich nach dem Kind sehnen. Es alle paar Monate mal besuchen. Was Mann so macht als Vater in Übersee", meint ein Fan dazu.

Immer donnerstags um 20.15 Uhr läuft eine neue Folge der 17. Staffel "Der Bergdoktor" im ZDF. In der ZDF-Mediathek kann man die neueste Folge bereits eine Woche vorab streamen.