"Der Bergdoktor": Erobert David Lillis Herz? Ronja Forcher verrät Liebes-Details

München/Ellmau - Neben Martin Grubers ( Hans Sigl , 54) Techtelmechtel mit der Bankangestellten Karin Bachmeier (Hilde Dalik, 45) beschäftigt die Fans der ZDF-Serie " Der Bergdoktor " in der 17. Staffel vor allem die Frage: Was geht da zwischen Lilli ( Ronja Forcher , 27) und David (Frédéric Brossier, 32)?

Seit der Trennung von Robert am Ende der 15. Staffel ist Lilli Single. In Staffel 16 war bei all dem Drama um Martins Geheimnis und dem anschließenden Zerwürfnis zwischen ihm und seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, 51) keine Zeit für eine neue Liebe.

Im Privatleben hat Ronja Forcher bereits ihr Liebesglück gefunden: Seit August 2022 ist sie mit Felix Briegel (27) verheiratet. © Kerstin Joensson/dpa

Er habe das Potenzial, längerfristig an Lillis Seite zu sein, verriet die Schauspielerin. "Weil er das Herz auf der Zunge trägt. Weil er ein Familienmensch ist, wie Lilli. Weil er einfach richtig gut in ihre Welt passt - egal ob als Kollege, Kumpel oder vielleicht sogar als Freund."

Hat Lilli also in David einen neuen festen Partner gefunden? "An dieser Stelle möchte ich nur so viel verraten: Lilli und David werden auf jeden Fall noch einige schöne und besondere Momente miteinander verbringen", sagte die Österreicherin.

Einer habe sie als Ronja an ihre Grenzen gebracht. Etwa eine intime Szene? Schließlich ist 27-Jährige seit Sommer 2022 mit Felix Briegel (27) verheiratet. Spätestens zum Ende der 17. Staffel "Der Bergdoktor" werden wir es wissen.

"Ich glaube, wir überraschen die Menschen in dieser Staffel noch ordentlich - denn das Ende wird wahrscheinlich nicht so sein, wie es viele erwarten."