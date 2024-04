Big Brother: Yael fliegt, rausgeschmissene Regelbrecherin Angela reagiert

Köln - Frauke (29), Nicos (27) oder Yael (29): Eine(r) von ihnen musste in der Liveshow am Montagabend " Big Brother " verlassen. Es traf jemanden, der damit anscheinend kein Problem hat.

Nachdem Frauke zum Weiterkommen gratuliert wurde, Nicos und Yael dementsprechend zittern mussten, schickte der Große Bruder die 29-Jährige nach 43 Tagen zurück in die Freiheit, die von den neun anderen mit Applaus aus dem Container begleitet wurde und Frauke noch eine - wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeinte - Spitze ("Ich ruf nicht für dich an") hinterließ.

Yael sollte sich die Frage stellen, ob die Zuschauer so viel Konfrontation sehen wollen.

"Nicos: Du packst mit an, hast ein offenes Ohr, hilfst, wo und wie du nur kannst. Aber bist du vielleicht zu lieb?", fragte Big Brother. "Frauke: Du konntest dich diese Woche als Containerchefin beweisen: ein Makeover, eine Party, ein Ranking. Du musstest die Rasselbande zusammenhalten. Werden die Zuschauer deine harte Arbeit als Containerführungskraft honorieren?"

"Seht euch um: Ihr seid nicht mehr viele. Der Sieg wird immer realistischer", sagte der Große Bruder mit seiner tiefen Stimme in die Runde, die gespannt wartete, wer sie verlassen muss.

Nicos (27) und Frauke (29, r.) durften bleiben. © Seven.One

"Ich mochte dich wahnsinnig gern als Bewohnerin, du hast mir sehr viel Freude gemacht", äußerte sich Moderator Jochen Schropp (45) nach dem Exit.

Und auch Ex-Bewohnerin Angela (49), die nach 40 Tagen wegen des Verstoßes gegen "grundsätzliche zwischenmenschliche Prinzipien" gehen musste, gab ihren Senf dazu, kommentierte bei Instagram: "You are still a winner ♥️✨🙏🏽".

Unter den Kommentaren fand sich allerdings auch einige Kritik für SAT.1. Die Live-Show am Montag sei "so was von schlecht" gewesen, "null unterhaltsam, null Spannung", schrieb ein Fan. Ein anderer kritisierte die "Spiele für Kinder um die Wochenaufgabe".

Um die Spannungskurve zu heben, schlug jemand vor, neue Bewohner in den Container zu schicken: "Andernfalls schaut sich das keiner noch 56 Tage an."

Mal schauen, was Big Brother noch in der Hinterhand hat ...