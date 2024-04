"Big Brother" schmeißt Angela raus: So reagiert sie auf ihren Zwangs-Exit

Köln - Der Zwangs-Auszug von Angela (49) lässt nicht nur die Bremerin selbst, sondern auch ihre Mitbewohner bei " Big Brother " geschockt zurück. Was ihre letzten Worte waren und wer am meisten um sie trauerte.

Die Gartenparty war der Auslöser des kränklichen Zustands Angelas (49, rechts hinten). © Seven.One

Auf einer Gartenparty, bei der auch der selbst im Fußball-Style gestrichene Tisch eingeweiht wurde, war zunächst alles in Ordnung. Es wurde getanzt, Grillköstlichkeiten genascht und auch das ein oder andere Bierchen getrunken.

Die folgende Nacht bekam Angela jedoch gar nicht. Am nächsten Morgen lag sie entkräftet auf der unteren Pritsche ihres Doppelstockbetts, neben ihr vorsichtshalber eine Spuckschale.

"Das war ein komischer Zustand, in dem ich sie noch nicht gesehen hab", sagte Benedikt (23). Big Brother allerdings hatte kein Erbarmen, schmiss die 49-Jährige aus den Federn. "Ich friere, mir ist heiß, kalt. Beim Husten denke ich, dass das richtig tief sitzt. Mir geht's richtig beschissen."

Sie glaubte nicht, dass es sich noch um Kater-Symptome handelt. Kurz nach dem Aufstehen übergab sie sich. Und erkannte dabei den mutmaßlichen Übeltäter ihres Zustands: "Das ganze Fleisch ist noch nicht verdaut, das kam alles wieder raus."

Angela fragte sich nach dem "Warum? Ich hab Mitleid mit mir selbst, ey." Sie sprach in eine der 60 Kameras und damit den "Großen Bruder" an, dass es nicht okay sei, sie nicht im Bett liegenzulassen.