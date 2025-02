Fiese Kommentare bei Big Brother: "Altbacken", "Katzenberger is back"

Köln - 25. Jubiläum für " Big Brother "! Das Reality-Urformat, das schon Promis wie Zlatko Trpkovski (49), Jürgen Milski (61) oder Hanka Rackwitz (56) hervorgebracht hat, ist am Montag mit dem Einzug der neuen Bewohner gestartet. Die kommentierenden Moderatoren waren in Angriffslust.

Jochen Schropp (46) erinnert das Duo an den Film "Grease" mit John Travolta (71) und Olivia Newton-John (†73). "Aber sie sieht auch irgendwie aus wie Gina-Lisa." Jochen Bendel (57) bringt noch eine Doppelgängerin ins Spiel: "Daniela Katzenberger is back." Khalaj ergänzt: "Aber die Anfangszeiten, wo die Augenbrauen hier oben waren."

Elf Bewohner gemeinsam am Tisch. © Joyn

Eigentlich sollten am Montag zwölf Bewohner einziehen, doch Marvin (28) liegt erkältet im Hotel. Das Berliner Model wird erst in den nächsten Tagen einziehen. Bis dahin hat er Internetverbot, wird also nicht mitbekommen, was im Container abgeht.

Jede Woche, so kündigt der Sender an, werde eine Bewohnerin oder ein Bewohner gehen müssen und gleichzeitig jemand Neues einziehen.

Zudem gibt es auch einige Reality-Profis, die ebenfalls wöchentlich für mehrere Tage unter den "Normalos" weilen werden. Los geht es mit Matthias Mangiapane (41) in dieser Woche.

Melissa Khalaj freut sich: "Er wird sie behandeln wie seine Untertanen."