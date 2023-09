Caren Miosga verlässt die Tagesthemen: Nun steht auch ihr Abschied fest

Caren Miosga (54) verabschiedet sich am 5. Oktober nach 16 Jahren von den Tagesthemen. © NDR/Hendrik Lüders

Wie der Norddeutsche Rundfunk am heutigen Donnerstag erklärte, steht die 54-Jährige am 5. Oktober zum letzten Mal vor den Kameras der Tagesthemen.

"So viele Jahre an der Seite so großartiger Kolleginnen und Kollegen arbeiten zu dürfen, mit dem Ziel, jeden Tag aufs Neue eine komplexe Welt besser zu verstehen und die bestmögliche Sendung zu bauen - dafür bin ich unendlich dankbar", erklärte Miosga in einer Pressemitteilung des Senders.

Die gebürtige Niedersächsin moderierte seit 2007 die Nachrichten-Sendung und war damit länger als jeder Moderator oder jede Moderatorin vor ihr im Amt.

Für ihren Job wurde sie mehrfach ausgezeichnet. So erhielt sie unter anderem 2021 den Grimme-Preis für ihren unverwechselbaren Moderationsstil und ihre Beharrlichkeit in Interviews. Zudem wurde sie 2017 mit der Goldenen Kamera in der Kategorie "Beste Information" ausgezeichnet.